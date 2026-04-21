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La informó que investigará como feminicidio el , quien fue localizada sin vida dentro de su departamento en la colonia Polanco III Sección, en la alcaldía Miguel Hidalgo.

La dependencia capitalina detalló que, tras la denuncia presentada el pasado 16 de abril, se abrió una carpeta de investigación bajo el , por lo que desde ese momento se activaron diligencias ministeriales, periciales y de investigación de campo para esclarecer el crimen.

Como parte de las indagatorias, personal especializado intervino en el inmueble para el procesamiento de indicios, mientras agentes de investigación realizan diversas acciones para identificar a la persona señalada como probable responsable del ataque ocurrido un día antes.

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La Fiscalía capitalina señaló además que se mantiene acompañamiento y atención integral a los familiares de la durante el desarrollo del caso.

La madre de su esposo habría realizado los disparos

El asesinato de Carolina Flores ocurrió dentro de su vivienda en una de las zonas residenciales de mayor plusvalía de la capital, donde vecinos reportaron la movilización de policías y peritos tras el hallazgo del cuerpo.

De acuerdo con la declaración rendida por su esposo ante las autoridades, su madre habría realizado varios disparos en contra de Carolina.

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De acuerdo con el personal forense que se desplazó al lugar donde ocurrieron los hechos, el esposo de Carolina se habría presentado previamente ante la Fiscalía para denunciar el feminicidio de la exreina de belleza.

La institución aseguró que continuará informando sobre los avances de la investigación conforme se obtengan nuevos elementos del caso.

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jecg/cr

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