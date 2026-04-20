La teniente de Fuerza Aérea Gabriela Sarahí apenas supera las 50 horas en su bitácora, pero a sus 23 años ya es parte de una unidad de élite de ala rotativa y vuela un helicóptero HC-725 y sueña con ser comandante de esta aeronave.

Después de someterse a un examen médico prevuelo en el área de Medicina Aeroespacial de la Base Aérea Militar 1 en Santa Lucía, Estado de México, asistió al briefing en dónde ella y otros 7 compañeros suyos pulieron los detalles para una misión de adiestramiento a bordo de un Cougar de la Fuerza Aérea Mexicana (FAM).

Licenciada en Administración Militar Piloto Aviador, desde hace un año y medio, inmediatamente después de graduarse Escuela Militar de Aviación del Colegio del Aire, en Zapopan, Jalisco, se desempeña como copiloto de las aeronaves de ala rotativa del Escuadrón Aéreo 101 y es una de las dos únicas mujeres que integran la unidad compuesta por 36 pilotos, lo cual le llena de orgullo y también la motiva a seguir con su adiestramiento, pues le gustaría inspirar a más niñas que como ella alguna vez lo hizo, sueñan con recorrer los cielos mexicanos y en servir a la Nación.

A sus 23, Gabriela Sarahí pilota un helicóptero en unidad de élite de la Fuerza Aérea (19/04/2026). Foto: Alberto González / EL UNIVERSAL

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“En la Fuerza Aérea Mexicano somos muy pocas mujeres, pero poco a poco vamos ingresando más, marcando y abriendo una brecha de la cual me siento muy orgullosa de formar parte. Me gusta el hecho de poder servir a México siendo piloto y siendo parte de las misiones que le son encomendadas a Cougar.

“Hacerles la invitación (a las niñas) a que sueñen y puedan ser parte de la Fuerza Aérea Mexicana, que tienen todas las capacidades de hacerlo y aquí tendrán todo el apoyo para formar parte de esta Fuerza Armada”, dijo la teniente de Fuerza Aérea piloto aviador, Sarahí Salazar, quien en los 4 años dentro del Colegio del Aire estudió teoría del vuelo, operó las aeronaves de ala fija Cessna 182 Skylane, el Grob G 120TP y el Pilatus PC-7; aunque para traicionar para operar el material de vuelo de ala rotativa tuvo que hacer el Curso de Especialización/Adiestramiento en Helicópteros.

Uno de los adiestramientos que preparan a la teniente Sarahí, es la maniobra de Vuelo en Formación, a la cual EL UNIVERSAL tuvo acceso abordo de uno de los 13 Eco Charlie-725 Cougar que forman parte del material de vuelo del Escuadrón Aéreo 101.

A sus 23, Gabriela Sarahí pilota un helicóptero en unidad de élite de la Fuerza Aérea (19/04/2026). Foto: Alberto González / EL UNIVERSAL

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“Todas las mañanas cuando el personal tiene programado vuelo, primeramente pasa al área de medicina aeroespacial para llevar a cabo su examen médico prevuelo en el que se verifica que estén en las condiciones óptimas para poder realizar la operación.

Posteriormente pasamos a la sala de briefing en donde se habla de la maniobra que se va a llevar a cabo y se especifican las responsabilidades de cada miembro de la tripulación.

El día de hoy participaron dos aeronaves con tres elementos de tripulación por aeronave: dos pilotos y un especialista en mantenimiento de aviación por cada una; estuvimos esta vez en el área de trabajo de Hidalgo y los límites del Estado de México ejecutando la maniobra de formación que consiste en la capacidad de una, dos o más aeronaves de llevar a cabo una misión conjunta manteniendo una cierta posición durante el vuelo, que esta vez fue de una hora con treinta minutos”, explicó el mayor de Fuerza Aérea piloto aviador Luis Barajas, 2/o comandante del Escuadrón Aéreo 101, unidad aérea de élite que específicamente opera los Eco Charlie HC-725 Cougar.

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A sus 23, Gabriela Sarahí pilota un helicóptero en unidad de élite de la Fuerza Aérea (19/04/2026). Foto: Alberto González / EL UNIVERSAL

Estas aeronaves de fabricación francesa son operadas por la Fuerza Aérea Mexicana desde el 2011. Se trata de helicópteros multi propósito; es decir, que pueden llevar a cabo diferentes tipos de misiones como son búsqueda y rescate, evacuaciones aeromédicas, transporte de personal y tropas, transporte de carga en el fuselaje o en la parte externa de hasta 5 toneladas y puede llegar a alcanzar hasta 4 horas de vuelo a full de combustible y un radio de hasta 520 kilómetros; además se puede astillar con dos ametralladoras FN MAG 58 de 7.62 mm montadas en las ventanillas y con ametralladoras calibre .50 o lanzachoetes 68 mm o 70 mm.

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