La construcción de un nuevo estadio para los “Bravos” y las “Bravas” de Juárez tendrá que esperar porque, de momento, la prioridad de la directiva es levantar un centro de alto rendimiento. Alejandra de la Vega, presidenta del equipo fronterizo, adelantó que “ya están cerca” de conseguir un terreno para comenzar dicho proyecto.

“El primer gran proyecto de infraestructura iba a ser el estadio, pero cambiamos el orden porque vimos que en la inmediatez era más importante hacer un centro de alto rendimiento. Estamos muy cerca de conseguir un terreno para hacerlo, donde realmente veremos reflejados uno de nuestros objetivos más importantes: la formación de futbolistas profesionales y canteranos”, aseveró la presidenta.

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El año pasado, Alejandra de la Vega expresó su deseo por construir un estadio binacional para la escuadra fronteriza. Es decir, que su cancha se extienda en terreno tanto de México, como de Estados Unidos. Sin embargo, mientras la propuesta de un nuevo inmueble se concreta a futuro, el equipo varonil y femenil continuarán jugando en el Estadio Olímpico Benito Juárez, propiedad de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.

Por lo pronto, en ambos equipos continúan los cambios para el próximo torneo Apertura 2026. Pese a que los “Bravos” de Juárez quedaron eliminados desde la fase regular del Clausura 2026 con 19 puntos que los enviaron hasta el doceavo lugar de la tabla general, la directiva confía en la continuidad del estratega Pedro Caixinha: “Estamos muy contentos con él. […] En la parte del futbol por su experiencia y su trayectoria. Siempre los cambios cuestan trabajo, pero estamos convencidos de que hay que dar tiempo para ver esos resultados”, adelantó la presidenta.

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Respecto a los rumores sobre la posible llegada del mediocampista Denzell García a Chivas, negó que existan propuestas serias para que el joven futbolista concluya su historia con Juárez: “Es muy temprano en el mercado. He visto que han salido diversas opiniones. Denzell es un gran jugador. Llegó con 16 años a Ciudad Juárez y fue formado en nuestras fuerzas básicas, pero no hay hoy una conservación o una propuesta seria para llevárselo”, concluyó Alejandra de la Vega.