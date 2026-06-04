Horas después de que se oficializara su salida del Club América, André Jardine protagonizó un emotivo último encuentro con el equipo azulcrema. Con la voz entrecortada y los ojos cargados de nostalgia, el estratega brasileño se despidió del nido que lo vio convertirse en el técnico más exitoso de su historia.

En un gesto sincero y lleno de gratitud, Jardine compartió palabras que reflejaron tanto el orgullo de los títulos conquistados como el profundo vínculo que construyó con jugadores, afición y directiva.

"América me cambió la vida en tres años. Me gustaría aprovechar este momento para agradecer a la dirigencia y a la afición por cada instante que pudimos vivir juntos. Creo que tampoco puedo irme sin palabras para los jugadores, sin ellos nada hubiera sucedido. Les agradezco a los líderes y a mi capitán, que fue Henry Martín; sin él no hubiéramos podido lograr nada. Ellos creyeron en las mismas cosas que yo", mencionó.

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"AMÉRICA ME CAMBIÓ LA VIDA" 🦅🥹



André Jardine habla de la forma en la que el club azulcrema le permitió crecer como entrenador pic.twitter.com/qpztf7dcXM — Universal Deportes (@UnivDeportes) June 4, 2026

El autor del tricampeonato, quien antes de ofrecer su última conferencia de prensa se tomó el tiempo de despedirse personalmente de todo el personal que labora en la institución, habló sobre la forma en la que la organización le cambió la vida y de paso lanzó la promesa de volver en un futuro.

"Hoy puedo permitirme estar en casa tranquilo para pensar en el siguiente reto. Teníamos que proteger la relación que construimos; la pausa será importante para todos. La salida para el club es oxígeno, para todos es lo mejor, y tengo la sensación de que es el cierre de una primera etapa, pero la segunda la haremos con otra energía", finalizó.