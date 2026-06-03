Previo a la Liguilla del pasado Clausura 2026, André Jardine aún presumía estar feliz en el América, vislumbraba un futuro junto a las Águilas, pero todo acabó. La era del brasileño al frente de los azulcrema llegó a su fin.

Este miércoles, el conjunto de Coapa informó que tras diversas reuniones con el técnico brasileño "se acordó de mutuo acuerdo" poner fin a una laureada etapa que inició en agosto 2023.

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"El Club reconoce ampliamente la dedicación, el compromiso y el trabajo desarrollado por André y su equipo de trabajo en la consecución de múltiples éxitos que quedarán marcados en la historia del América, reafirmando su posición como el equipo más ganador de México y ubicando a André como el Director Técnico más triunfador del Club, tras levantar seis títulos", escribió el América en un comunicado.

Al frente de las Águilas, Jardine conquistó tres títulos de Liga MX, un Campeones de Campeones, una Supercopa MX y una Campeones Cup. Además de un subcampeonato en su cuarta final en fila.

Jardine y la directiva azulcrema ya planeaban el próximo Apertura 2026 y el regreso del equipo el 8 de junio; sin embargo, no se llegaron a acuerdos que convencieran a las dos partes.

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Así, después de seis torneos y una deuda pendiente en el plano internacional, se va André Jardine, con un comunicado y con muchas dudas que resolver en el americanismo. Por ahora, el uruguayo Guillermo Almada se perfila en la delantera como la principal opción para tomar su lugar en el Nido.

Con André Jardine, América vivió su mejor época en torneos cortos y una de las más fructíferas en toda su historia. El brasileño deja su nombre como el más laureado.