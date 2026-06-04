Javier Aguirre tiene un último ensayo esta noche frente a la Selección de Serbia para confirmar su cuadro titular del próximo jueves 11 de junio contra Sudáfrica, en la inauguración de la Copa del Mundo.

Para muchos, aún existen varias incógnitas, principalmente en posiciones como la portería, en el medio campo o quién acompañará a Raúl Jiménez en el ataque.

Sin embargo, hay posiciones y jugadores que son inamovibles en el esquema del Vasco Aguirre y que sin duda, estarán como titulares la siguiente semana en el inicio de la justa mundialista.

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Raúl Jiménez quiere ser el máximo goleador de la Selección Mexicana y romper su maldición en Mundiales / FOTO: Imago7

Esos jugadores que lucen seguros en la titularidad son: César Montes, Johan Vásquez, Jesús Gallardo, Roberto Alvarado y Raúl Jiménez.

Jugadores que han tenido gran participación y protagonismo en el proceso de Javier Aguirre desde que llegó en septiembre de 2024 para vivir una tercera etapa al frente de la Selección Mexicana.

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Otros nombres como Álvaro Fidalgo, Brian Gutiérrez, Julián Quiñones o Raúl Rangel se perfilan para saltar a la cancha del estadio Ciudad de México el próximo 11 de junio.