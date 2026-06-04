A días del arranque del Mundial 2026, Nike lanzó un nuevo comercial en el que incluyó a grandes figuras del deporte, así como de la música y el entretenimiento, donde Raúl Jiménez se robó los reflectores.

Por medio de sus redes sociales, la empresa estadounidense sacudió el internet al presentar su anuncio que cuenta con la presencia del delantero de la Selección Mexicana, quien comparte pantalla con los futbolistas Cristiano Ronaldo, Vinicius Jr., Kylian Mbappé y los artistas Travis Scott, Young Miko y otros más.

Con el título de "Rompe el guión", la icónica marca deportiva junto a importantes nombres de la industria para entregar un comercial que hizo a los internautas recordar los que hacían hace unos años, por lo que se llevaron las palmas por parte de los usuarios.

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"'Rip the Script' es el lema de Nike para que los amantes del futbol de todo el mundo dejen de lado las estrategias preestablecidas y adopten un futbol ofensivo, creativo, instintivo y alegre, recordando que el juego alcanza su máximo potencial cuando los jugadores confían en su instinto", detalló Nike en su sitio web respecto a esta campaña.

It was all going to plan until instincts took over…



Rip The Script pic.twitter.com/la43icZaAu — Nike (@Nike) June 4, 2026

¿Quiénes son las estrellas del comercial de Nike?

Al contar con grandes nombres bajo su representación, la marca de la palomita logró reunir a un selecto grupo de icónicos futbolistas, dentro de los que destaca el mexicano Raúl Jiménez.

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A lo largo del cortometraje aparecen las estrellas del momento y algunas ex figuras que brillaron hace unos años dentro de los terrenos de juego. Kylian Mbappé, Cristiano Ronaldo, Vinicius Jr., Erling Haaland, Federico Valverde, Eric Cantona, Ronaldinho, Zlatan Ibrahimovic, Didier Drogba y Jorge Campos son algunos de los que salen en el video.

Además, también sorprendió la presencia de Lisa del popular grupo Blackpink. De igual forma aparece LeBron James, Travis Scott, Kim Khardashian, Ted Lasso, Young Miko y otras figuras del entretenimiento.