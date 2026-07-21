El Museo Franz Mayer en la Ciudad de México ha lanzado una invitación para su "Noche Cumpleañera": el pasado 15 de julio cumplió 40 años... ¡y la fiesta promete!

Como parte del programa "Noche de Museos", este recinto se encuentra preparando una velada noventera en sus espacios renovados, con actividades temáticas y música para sacar tus mejores pasos inspirados en Britney Spears o en los Backstreet Boys.

Aquí te damos los detalles para que te lances a la pachanga.

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¿Cómo es la fiesta noventera del Franz Mayer?

En este festejo, el Franz Mayer contempla actividades como:

Recorrido temático, para conocer a fondo la colección del museo, mientras portas tu mejor look noventero.

Conferencias con expertos sobre la historia del lugar.

Talleres, manualidades enfocadas en la elaboración de pulseras scoubidou (típicas de la década).

Baile, para sacudir tu cuerpo con los éxitos musicales que marcaron los años 90.

Pastel y Mañanitas para cerrar el evento con buen sabor de boca.

Además de eso, podrás ingresar a las exposiciones regulares del museo.

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Revive los años 90 con tus amigos y familia, mientras descubres la historia del Franz Mayer. Foto: Facebook Museo Franz Mayer

¿Cuánto cuesta la entrada a la fiesta noventera del Franz Mayer?

De acuerdo con el sitio del Franz Mayer, el acceso general cuesta $130 por persona. Si acudes con un look temático y alcanzas cupo podrás conseguir una promo del 2x1.

Se admite la entrada a infancias mayores de 3 años, por lo que es un plan ideal en familia para compartir con tus bendiciones un poco de la moda y música que marcaron tu juventud.

Los boletos pueden adquirirse en línea o directamente en taquillas.

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¿Cuándo es la fiesta noventera del Franz Mayer?

La fiesta noventera del Franz Mayer se lleva a cabo en la Noche de Museos, mañana miércoles 29 de julio desde las 18:00 hasta las 22:00 horas.

De acuerdo con las indicaciones del recinto, el último acceso será a las 21:00 horas.

Recomendaciones para asistir a la fiesta noventera del Franz Mayer

Para que todos vivan una noche excepcional, te compartimos estas recomendaciones:

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Compra tus boletos con anticipación, ya que el aforo es limitado

Si vas en auto, el estacionamiento cuesta $40 pesos y la entrada es por la calle Trujano

Para llegar en transporte público, las estaciones más cercanas del Metro son Bellas Artes e Hidalgo, y del Metrobús es la estación Hidalgo

No se permite el acceso con bultos o mochilas; lleva solo lo necesario

Hay servicio de guardarropa, pero solo hasta las 21:30

El Museo Franz Mayer hará su fiesta con cupo limitado. Foto: Facebook Museo Franz Mayer

¿Te animas a participar en el festejo? Prepara tu mejor look porque el Museo Franz Mayer te espera en su fiesta,

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