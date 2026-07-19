Si has visitado el Museo Nacional de Antropología, el Museo de Arte Moderno, la Basílica de Guadalupe e incluso el renombrado Estadio Ciudad de México (el “Azteca” o Banorte), debes saber que estos recintos tienen algo en común: todos fueron diseñados por el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez.

Aunque millones de personas han recorrido estos espacios, pocas conocen la historia de la persona que transformó el paisaje urbano y cultural de México, por lo que hoy en Destinos, te decimos lo que peudes ver en su casa museo, la cual conserva parte de su legado.

Este recinto alberga el legado de uno de los arquitectos más emblemáticos en la historia de México. Foto: Instagram @ramirezvazquezar

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¿Qué piezas y espacios están exhibidos en la Casa Museo de Pedro Ramírez Vázquez?

Entre la década de los 60 y 70 destaca un trabajo revolucionario que marcó la pauta de los arquitectos durante la época, por un estilo que combinaba elementos del diseño tradicional con técnicas y materiales novedosos.

Con el objetivo de expresar elementos de la cultura mexicana en sus obras, el arquitecto egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, Pedro Ramírez Vázquez, hoy en día sigue siendo reconocido por su legado arquitectónico y el urbanismo en México.

Como un salto en el tiempo, podrás conocer parte de su vida y obra durante una visita guiada por su residencia de característico estilo modernista.

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Adaptada como museo, puedes entrar a su estudio, biblioteca y caminar por su patio central.

Entre sus grandes ventanales perimetrales, plafones de madera y muros de tezontle encontrarás referencias de sus proyectos. En cada rincón se muestran objetos relacionados con su trabajo de diseño gráfico, industrial y hasta diplomático:

Planos

Bocetos

Maquetas

Memorabilia

Medallas

Pinturas

Diplomas

Herramientas de trabajo

Documentos del proceso de sus obras

Además de recorrer su legado arquitectónico en la Casa Museo de Pedro Ramírez Vázquez, también conocerás la historia y obras detrás de su participación como integrante del comité organizador de los Juegos Olímpicos de México en 1968, así como su autoría y contribución a la identidad gráfica de dicho evento.

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En la muestra encontrarás exhibidos:

Branding de los Juegos Olímpicos

Logotipo oficial

Uniforme de edecanes

Material impreso

Dentro de la Casa Museo Pedro Ramírez encontrarás distintos proyectos e impresos del arquitecto. Foto: Instagram @ramirezvazquezarq

¿Cuánto cuesta visitar la Casa Museo de Pedro Ramírez Vázquez?

Para visitar la Casa Museo de Pedro Ramírez Vázquez tienes que hacer una reservación previa, ya que las fechas y lugares para el recorrido están sujetos a disponibilidad.

Los días de visita son de viernes a domingo.

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Estudiantes mexicanos: $400

Recorrido general nacionales: $600

Recorrido general: $1,200

Masterclass: $1,600

Para agendar tu visita puedes hacerlo a través de un formulario disponible en su cuenta de Instagram o por mensaje a través de WhatsApp:

Instagram: @ramirezvazquezarq

WhatsApp: 55 6344 0751

Conoce el estilo modernista de la arquitectura de Pedro Ramírez de los espacios de su hogar como su patio central. Foto: Instagram @ramirezvazquezarq

¿Dónde está la Casa Museo de Pedro Ramírez Vázquez?

La Casa Museo de Pedro Ramírez Vázquez se encuentra al sur de la CDMX:

Granizo 145, Jardines del Pedregal, alcaldía Álvaro Obregón

En transporte público, baja en la estación de Metro Miguel Ángel de Quevedo de la Línea 3;tomar un autobús con dirección San Jerónimo / Anzaldo y baja en Avenida de las Fuentes.

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