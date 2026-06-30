"Un pequeño paso para el hombre, pero uno grande para la humanidad", con la experiencia inmersiva 'Luna: A Journey to the Moon'. Dirigida a los entusiastas del universo y de la realidad virtual, aquí es posible sentirse astronauta caminando por diversos escenarios.

En Destinos tenemos todos los detalles para que te animes a ir.

¿Cómo es la experiencia 'Luna: A Journey to the Moon'?

'Luna: A Journey to the Moon' te invita a seguir los pasos de Neil Armstrong y revivir la misión Apolo 11.

Durante 45 minutos, esta experiencia inmersiva te transporta a una misión que comienza en la Tierra donde, con un visor de realidad virtual, debes hacer un entrenamiento especial para salir a la órbita terrestre.

Descubre los detalles de "Luna: A Journey to the Moon", que te lleva a una misión espacial. Foto: Fever

En el recorrido te acompaña Selene, una Inteligencia Artificial que, además de ayudarte a comprender los retos de cada escenario, te explica cuáles fueron los desafíos y las decisiones que enfrentaron los tripulantes de la expedición de hace más de 50 años.

Durante tu viaje como astronauta necesitas preparar el despegue, mantener contacto con el centro de control, viajar en el cohete Saturn V y, finalmente, aterrizar en la luna.

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Esta experiencia inmersiva fue desarrollada con años de investigación e incluye audios originales de la NASA, así como recreaciones digitales de momentos que se vivieron en la misión del Apolo 11.

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¿Cuánto cuesta la experiencia 'Luna: A Journey to the Moon'?

La entrada para 'Luna: A Journey to the Moon' va desde los $275 a los $350 por persona, aunque el costo depende del día de visita. Únicamente puedes comprar tus entradas en la plataforma de Fever.

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Tienes hasta el mes de octubre para visitarla; los días disponibles son jueves, viernes, sábados y domingos desde las 11:00 hasta las 19:40 horas. Reserva tu lugar antes de que vuelven.

La edad mínima para entrar a la experiencia inmersiva es de 10 años, y con una estatura mínima de 1.30 metros.

"Luna: A Journey to the Moon" recrea momentos especiales en la historia de la misión Apolo 11. Foto: Fever

La cita es en el Centro Comercial de Satélite, en Circuito Centro Comercial 16, Ciudad Satélite, Naucalpan de Juárez, Estado de México. Desde CDMX, te toma llegar alrededor de 30 minutos.

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Es posible llegar en auto propio, puesto que la plaza cuenta con estacionamiento, o en transporte público en la estación Cuatro Caminos de la Línea 2 del Metro. Desde ahí, debes tomar un camión o combi que se dirija a Satélite, Valle Dorado o Arboledas.

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