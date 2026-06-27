¿Sabías que es posible aprender algunas leyendas con una función de lucha libre? Mitos del Ring es un espectáculo inmersivo que combina este deporte mexicano, relatos del México prehispánico y tecnología audiovisual.

Hoy en Destinos te traemos todos los detalles para que prepares tu máscara y descubras la adrenalina de este espectáculo en la Arena México.

¿De qué trata el show de lucha libre Mitos del Ring?

Más allá de una función, Mitos del Ring es un espectáculo de lucha libre inspirado precisamente en relatos prehispánicos. Durante aproximadamente 2 horas, los asistentes experimentan una noche llena de emoción mediante:

Cortometrajes narrativos

Música y producción audiovisual en vivo

Danza ritual

En esta velada los dioses prehispánicos se suben al cuadrilátero, encarnados por personajes del Consejo Mundial de Lucha Libre como Star Jr., India Siux, Akuma y Fugaz. Entre los combates presentados se encuentran:

Nanahuatzin vs. Tecuciztécatl

Mayahuel vs. Tzitzimímitl

Hunahpú y Xbalanqué vs. Xibalbá

Apatzi y Sïkuame VS Ucumu y Uárhiri

Mitos del Ring estará por una corta temporada en la Arena México. Foto: Fever

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¿Cuánto cuesta ir a las funciones de lucha libre Mitos del Ring?

Si quieres vivir una noche llena de adrenalina, compra tus boletos para Mitos del Ring a través de la página de Fever o directamente en taquillas. El costo de entrada depende de la zona:

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Esquina 100 y 400: $250

Grada A y V(vista lateral): $390

Grada N (vista central): $450

Ring Verde y Azul: $450

Ring Naranja: $700

A pesar de ser un espectáculo para todas las edades, menores de 3 años no pueden ocupar asientos en las primeras filas.

El cuadrilátero reúne luchadores de la CMLL en un espectáculo de la cultura prehispánica. Foto: Fever

¿Qué días hay funciones de Mitos del Ring?

De momento quedan disponibles lugares para funciones programadas el 2, 9, 16, 23 y 30 de julio. Es un show por día, ya sea a las 16:30 o a las 20:00 horas.

La Arena México se encuentra en Doctor Lavista 189, colonia Doctores, CDMX.

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El establecimiento cuenta con estacionamiento.

Si llegas en transporte púbico, las estaciones más cercanas son:

Metro: estación Balderas o Niños Héroes de la Línea 3

Metrobús: estación Cuauhtémoc de la Línea 1

Mitos del Ring combina la emoción de la lucha libre con historias y mitos mexicanos. Foto: Fever

No importa si eres fan de la lucha libre o simplemente buscas una experiencia distinta; ahora que conoces los detalles de este espectáculo, solo queda elegir tu lugar y prepararte para vivir una velada inolvidable.

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