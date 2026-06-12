¿Qué planes hay para el fin de semana? Si piensas salir cerca de CDMX pero todavía no sabes a dónde, checa estas 5 propuestas en Querétaro, Morelos, Hidalgo, Puebla y Michoacán.

Vendimia en Puerta del Lobo

De junio a septiembre, los viñedos de Querétaro festejan la vendimia con eventos especiales, como lo hace Puerta del Lobo, un desarrollo enoturístico a 3 horas de CDMX.

Su fiesta se denomina ‘Blanco y Tinto 2026’ y contará con estaciones gastronómicas, bebidas, vinos y destilados durante toda la vendimia, catas y talleres especiales, visita guiada a la vinícola, presentaciones musicales y culturales en vivo.

Fotos: Puerta del Lobo

Es el sábado 13 de junio, de 2:00 p.m. a 10:00 p.m.

El costo es de $4,500 pesos por persona y es concepto todo incluido.

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Teléfono: (442) 454 5470.

Exposición futbolera en Cuernavaca

El ambiente mundialista llegó hasta el Papalote Museo del Niño en Cuernavaca, a menos de 2 horas de CDMX, con la exposición temporal ‘Bolita, por favor’.

Además de disfrutar de las exhibiciones interactivas de arte, ciencia, música y naturaleza del recinto, en ‘Bolita, por favor’ hay una pequeña muestra de memorabilia futbolera, así como estaciones de dibujo, retos físicos para probar tus habilidades como atleta y un futbolito humano.

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Fotos: Sectur Morelos

Abre el fin de semana de 10:00 a.m. a 6:00 p.m.

El costo de entrada es de $80 pesos por persona.

Sitio web: cuernavaca.papalote.org.mx

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Comida en Hacienda Santo Cristo

A poco más de 2 horas de CDMX, el pueblo mágico de Atlixco en Puebla es un buen lugar para una escapada de ida y vuelta para conocer sus atractivos naturales, culturales y gastronómicos.

Para el fin de semana, te proponemos visitar Hacienda Santo Cristo, construida en 1580 y convertida en hotel, con un par de restaurantes, uno de estilo colonial y otro ubicado en una terraza con vista a los jardines.

Foto: Hacienda Santo Cristo

En ambos establecimientos se sirven desayunos, comidas y cenas con platillos poblanos y mexicanos, aunque también hay opciones saludables e internacionales.

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Abren entre 8:00 y 9:00 a.m. hasta las 10:00 p.m., aunque puede variar.

Sitio web: haciendasantocristo.mx

Caminata de duendes en Huasca

Dicen que el pueblo mágico de Huasca de Ocampo, en el estado de Hidalgo (a 2 horas de CDMX), es habitado por duendes y seres fantásticos desde tiempos prehispánicos, por lo que si buscas un fin de semana ‘sobrenatural’, checa los detalles de esta interesante actividad.

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Se trata de la ‘Caminata de los Duendes’, un recorrido a pie dentro del bosque iluminado. A lo largo de la experiencia aparecen actores que narran leyendas sobre estas pequeñas criaturas en la región.

Foto: Caminata de los Duendes

Al finalizar el paseo se arma una fogata para tomar café, chocolate y asar bombones.

Disponible el sábado a partir de las 8:00 p.m.

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El costo es de $160 pesos por persona.

WhatsApp: (771) 161 0323.

Tour al pueblo mágico de Tlalpujahua

A menos de 3 horas de CDMX se encuentra el pueblo mágico de Tlalpujahua, Michoacán, un antiguo centro minero conocido por su arquitectura colonial, bosques y talleres artesanales de esferas navideñas.

Para conocer a profundidad su historia y su actividad minera, Paseos Culturales INAH organiza un tour especial llamado ‘Donde las estrellas se juntan con la virgen’, para destacar la devoción de los locales por la Virgen del Carmen.

Foto: Sectur Michoacán

El recorrido te lleva a las céntricas calles del pueblo, a algunos tiros de mina, a la Parroquia de Nuestra Señora del Carmen y el Santuario homónimo, a un templo barroco del siglo XVII que fue sepultado casi en su totalidad por una avalancha de escombros minerales en 1937.

Es el 13 de junio y comienza a las 7:15 a.m.

El costo es de $990 pesos por persona. Incluye guía historiador y transporte redondo desde CDMX.

Sitio web: paseosculturales.inah.gob.mx/index.php/inicio

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