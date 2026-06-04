Dentro de territorio puma, al sur de Ciudad de México, no solo puedes encontrar aulas, murales y bibliotecas. Ciudad Universitaria también resguarda un enorme pulmón verde lleno de vida: el Jardín Botánico del Instituto de Biología de la UNAM.

Si buscas escapar del caos de la ciudad, hoy te proponemos caminar entre cactus y orquídeas en senderos llenos de tranquilidad. Aquí en Destinos te decimos en qué horario puedes visitarlo.

Descubre las distintas especies que resguarda esta gran reserva ecológica de la UNAM. Foto: IB UNAM

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¿Qué especies hay en el Jardín Botánico de la UNAM?

Desde su fundación en 1959, este Jardín Botánico tiene por objetivo mantener una colección viva de plantas que muestran la biodiversidad de nuestro país. Y actualmente, también es un centro de investigación y educación botánica.

Considerado como el segundo jardín botánico más antiguo de México, esta reserva ecológica alberga plantas raras y endémicas, así como numerosas especies amenazadas y en peligro de extinción.

En total, tiene 15 colecciones vivas donde se pueden observar:

Agaváceas y nolináceas

Cactáceas y nopales silvestres

Crasuláceas

Plantas acuáticas

Plantas tropicales

Orquídeas

Dalias silvestres

El Jardín Botánico de la UNAM ofrece distintas actividades para conocer más sobre la biodiversidad del país. Foto: IB UNAM

Asimismo, resguarda más de 1,600 especies provenientes de bosques, desiertos y selvas, distribuidas en espacios dedicados a personalidades importantes dentro de la botánica, como...

Jardín del Desierto Helia Bravo: integra especies de ambientes áridos y semiáridos de México.

Arborétum: cuenta con árboles de bosques de conífera como pinos, abetos y encinos.

Invernadero Manuel Ruiz Oronóz: este invernadero conserva especies de bosques tropicales húmedos.

Invernadero Faustino Miranda: lleva el nombre del fundador y primer director del Jardín Botánico; tiene una colección de plantas de los bosques tropicales húmedos como helechos, orquídeas, aráceas, cactáceas y epífitas.

¿Qué hacer en tu visita al Jardín Botánico de la UNAM?

Más allá de admirar su naturaleza, en el jardín se habilitan espacios de aprendizaje sobre la evolución de las plantas y prácticas de manejo sustentable, mediante talleres, pláticas y recorridos guiados por expertos.

Incluye un Centro de Adopción con plantas en peligro de extinción.

Otro lugar que no te puedes perder en tu visita es el Foro Dahlia, con eventos académicos y expresiones artísticas para llevarte una experiencia completa.

¿En qué horario visitar el Jardín Botánico de la UNAM?

Antes de lanzarte al Jardín Botánico de la UNAM, revisa bien sus horarios para aprovechar al máximo tu visita: abre de lunes a viernes de 09:00 a 15:00 horas y de 16:00 a 17:00 horas; sábados de 09:00 a 15:00 horas . La entrada es gratis para todos.

Domingos, días festivos y periodos vacacionales de la UNAM permanece cerrado.

Dónde está: dentro de Ciudad Universitaria sobre el Circuito Zona Deportiva, en la alcaldía Coyoacán. La avenida más cercana es Insurgentes Sur (yendo de norte a sur, del lado del Estadio Olímpico Universitario). Entras por el Circuito Mario de la Cueva.

El Jardín Botánico UNAM también ofrece recorridos con expertos. Foto: Facebook Jardín Botánico IB-UNAM

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