Aunque Aguascalientes es un estado pequeño territorialmente, tiene sitios con paisajes impresionantes y experiencias de aventura ‘de infarto’, como en el Parque de Aventura Boca de Túnel.

Entre un cañón de rocas milenarias, es posible desafiar el equilibrio en sus puentes colgantes, sentir la adrenalina en un par de tirolesas y disfrutar de un paseo en lancha.

¿Dónde está el Parque de Aventura Boca de Túnel?

El Parque de Aventura Boca de Túnel se encuentra en la Presa Potrerillos, un embalse inmerso en la Sierra Fría, una cordillera semidesértica perteneciente a la Sierra Madre Occidental.

Foto: Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial

La propiedad forma parte del municipio y pueblo mágico de San José de Gracia, destino conocido por el Cristo Roto, una enorme escultura de Jesús en la Presa Calles.

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Desde el centro de San José de Gracia son unos 20 minutos en auto, mientras que de la ciudad de Aguascalientes es aproximadamente 1 hora de camino.

¿Qué actividades hay en el Parque de Aventura Boca de Túnel?

El Parque de Aventura Boca de Túnel aprovechó su ubicación en la Presa Potrerillos, cuyo atractivo principal es el cañón que la rodea, de escarpadas paredes y curiosas columnas de roca.

Foto: Sectur Aguascalientes

En esa geografía accidentada y caprichosa, se instaló un total de 13 puentes colgantes de hasta 40 metros de altura y un par de tirolesas que pasan a un costado de las formaciones rocosas o encima de la presa, con vistas de infarto.

Hay puentes con estructuras fijas para caminar lento y contemplar el paisaje, de tablones de madera que se balancean para agregar un poco de adrenalina en subida o incluso puentes de una sola cuerda de acero, sobre la que tendrás que poner a prueba tu temple y equilibrio.

Foto: Sectur Aguascalientes

En el caso de las tirolesas, la primera es la más grande —90 metros de longitud— y ofrece una experiencia emocionante por su considerable pendiente; la segunda atraviesa de lado a lado la presa y termina frente a la cortina.

La experiencia en el Parque de Aventura Boca de Túnel de Aguascalientes también incluye un tranquilo paseo en lancha.

Foto: Dirección de Turismo de San José de Gracia

es posible andar en bicicleta de montaña, practicar senderismo en el cañón, probar antojitos los fines de semana o cruzar un antiguo túnel de 3 kilómetros que dirige el agua a la Presa Calles (disponible en temporada de secas).

¿Cuánto cuesta la entrada al Parque de Aventura Boca de Túnel?

Hay 2 tipos de experiencia en el Parque de Aventura Boca de Túnel de Aguascalientes:

El recorrido completo pasa por los 13 puentes colgantes y las 2 tirolesas. Tiene un costo de $500 por persona e incluye guía, equipo de seguridad y regreso en lancha.

Foto: Sectur México

El recorrido corto solo es de 2 puentes y 1 tirolesa. La tarifa es de $250 e incluye guía, equipo de seguridad y regreso en lancha.

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Si solo estás interesado en el paseo en bote, el costo es de $100 por persona.

El parque abre todos los días en un par de horarios: entre semana de 10:30 a.m. a 4:00 p.m. y los fines de semana de 10:00 a.m. a 4:30 p.m.

Facebook: ‘Parque de Aventura Boca de Túnel’.

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