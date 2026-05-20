La Ruta del Arte, Queso y Vino de Querétaro es el principal destino enoturístico del país, ya que recibe 1.5 millones de visitantes al año, de acuerdo con Rodrigo Ibarra Lozano, director de Promoción Turística de la Secretaría de Turismo del estado.

Y aunque sus viñedos están abiertos durante prácticamente todo el año, la temporada de vendimias es la más importante en el calendario, pues se celebran fiestas y eventos especiales.

Autoridades estatales anunciaron las fechas de la temporada 2026 y aquí te contamos los detalles.

¿En qué consisten las vendimias?

El origen de las vendimias es incierto, aunque bastante añejo. Se remonta a las antiguas civilizaciones egipcias y griegas, quienes organizaban fiestas colectivas para celebrar la cosecha de la uva y el inicio del proceso de vinificación.

Foto: Sectur Querétaro

“Es una época de agradecimiento a la cosecha del año. Aquí finaliza el trabajo de campo de tantas familias y se agradece todo lo que hay detrás de cada botella” dice Halina Gama, directora del Clúster Vitivinícola de Querétaro.

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Actualmente, los viñedos ofrecen diversas experiencias: recorridos por las plantaciones para cortar los racimos, degustaciones de etiquetas, paseos en las cavas, el tradicional pisado de uva, comidas especiales, espectáculos, talleres y conciertos.

Foto: Sectur Querétaro

Gama destaca que “cada productor le pone empeño para ofrecer vendimias particulares, por ejemplo, en Donato es a la manera italiana con fiesta de antifaces, show de luces y drones; Sala Vivé con grandes conciertos; San Juanito y El Sueño con flamenco y Flor de Alfalfa con desfile de vaquitas y talleres de pintura”.

¿Qué tan importante es la Ruta del Arte, Queso y Vino de Querétaro?

La Ruta del Arte, Queso y Vino abarca 8 municipios de Querétaro: Huimilpan, El Marqués, Colón, San Juan del Río, Tequisquiapan (pueblo mágico), Ezequiel Montes, Cadereyta (pueblo mágico) y Pedro Escobedo.

Foto: Sectur Querétaro

Ahí, se distribuyen más de 35 proyectos vitivinícolas con aproximadamente 700 hectáreas plantadas, donde se producen 350 etiquetas —ganadoras de más de 630 medallas internacionales— y un total de 4 millones de botellas anuales.

Hay viñedos grandes como Freixenet —el principal productor de vino espumoso en México—, La Redonda o Viñedos Azteca; boutiques como De Cote, San Juanito o Viña del Cielo, e incluso proyectos sustentables como Flor de Alfalfa, por mencionar algunos.

Foto: Sectur Querétaro

La región concentra 11 queserías artesanales, 23 restaurantes y 246 hoteles (11 de los cuales están dentro de los proyectos enoturísticos).

En marzo de 2025, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), otorgó la declaración de protección de la indicación geográfica “Vinos de la Región Vitivinícola de Querétaro”, la primera en su tipo en el país.

¿Cuándo será la temporada de vendimias 2026 en Querétaro?

De acuerdo con Halina Gama, directora del Clúster Vitivinícola de Querétaro, la temporada de vendimias 2026 comenzará el 8 de junio con el evento de Haciendas y Viñedos del Marqués en Viñedos del Polo.

Foto: Sectur Querétaro

Continuará durante los fines de semana de julio, agosto (el mes con más actividad), septiembre y finalizará el 19 de octubre con el Festival del Vino Queretano en la Plaza Gran Cué del municipio de Corregidora.

¿Qué viñedos de Querétaro celebrarán vendimias?

Halina Gama señala que este año habrá 46 vendimias, “entre grandes y pequeñas”. Algunas de las confirmadas y principales son:

Puerta del Lobo: 13 de junio.

Donato: 27 de junio y eventos petite todos los sábados de julio.

Flor de Alfalfa: 25 de junio.

Tricanthos: 25 de junio.

Sala Vivé: 3, 4 y 5 de julio.

La Redonda: fines de semana desde el 18 de julio y hasta el 16 de agosto.

Tierra de Alonso: 1 de agosto.

Cava 57: mini vendimias los sábados y domingos de agosto.

Festival Xönthe: 14 y 15 de agosto.

Viñedos Azteca: 12 de septiembre.

La experiencia de cierre será el Festival del Vino Queretano a celebrarse del 16 al 18 de octubre.

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Visita las redes sociales de la Secretaría de Turismo de Querétaro y el sitio web: cvq.mx

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