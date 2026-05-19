No hace falta ir hasta el Desierto de Sonora, al Sahara o a la península Arábiga para ‘conquistar’ dunas enormes. En Veracruz tenemos las Dunas de Chachalacas, una zona con enormes ‘montañas’ de arena entre la selva tropical y el mar.

En este idílico destino se ofrecen varias experiencias.

¿En qué parte de Veracruz están las Dunas de Chachalacas?

Las Dunas de Chachalacas —también conocidas como Dunas del Sabanal— están al norte de la playa homónima, en el municipio de Úrsulo Galván.

Foto: Chachalacas Experiences

Se encuentran a una hora del puerto de Veracruz y Xalapa, y aproximadamente a 5 horas de la CDMX.

Lee también: Tlaxcala: cuándo empieza la temporada de luciérnagas

¿Cómo son las Dunas de Chachalacas?

Aunque las dunas de arena son más comunes en desiertos, también las hay en zonas costeras, como las Dunas de Chachalacas.

Tienen una extensión de aproximadamente 550 hectáreas y se cree que comenzaron a formarse hace unos 10,000 años, aunque este proceso sigue ‘vivo’ gracias a que el viento y el agua continúan ‘moldeándolas’.

Foto: Sectur Veracruz

Al encontrarse en el golfo de México, la arena es más oscura y húmeda, lo que le da cierta firmeza a los montículos de entre 3 y 50 metros de altura.

Sus paisajes son impresionantes, pues además de la gran extensión de ‘montañas’ arenosas, sirven como una especie de separación entre el mar y la selva tropical veracruzana.

Foto: Chachalacas Adventure

En la zona hay abundante vida silvestre. Con un poco de suerte podrás avistar halcones peregrinos, correcaminos o chachalacas, ave característica de la región.

¿Qué hacer en las Dunas de Chachalacas?

Por sus características, las Dunas de Chachalacas son ideales para practicar el sandboarding. Es una práctica similar al snowboarding, aunque en este caso te deslizas sobre una tabla en una pendiente de arena.

Foto: Chachalacas Adventure

La experiencia es apta para todo público, aunque en la mayoría de los casos se empieza en dunas pequeñas.

Conforme el visitante toma confianza y domina el equilibrio, se avanza a montículos más grandes, de hasta 25 metros de altura.

Esta actividad es emocionante y, aunque implica cierto riesgo, no es extrema. Además, podrás obtener panorámicas de la selva y el golfo de México desde la cima de las dunas.

Foto: Chachalacas Adventure

Si lo tuyo es la velocidad, también hay recorridos en distintos tipos de vehículos 4x4:

Cuatrimoto: para 2 personas. El circuito incluye manglares semisecos, llanuras para avistar animales, un bosque de casuarinas y las Dunas de Chachalacas .

. Defender: para 5 personas. Casi siempre el piloto es un guía certificado quien te lleva a toda velocidad por las dunas y otros ecosistemas cercanos.

Maverick X3: similar al Defender, pero con capacidad para 4 personas. Consiste en una ruta offroad de hora y media de duración, en la que tienes que sortear obstáculos y pasos técnicos, guiado por un experto.

¿Cuánto cuestan las actividades en las Dunas de Chachalacas?

El sandboarding lo ofrecen las agencias locales Chachalacas Experiences y Chachalacas Adventure, con un costo de $550 y $799 pesos por persona, respectivamente.

Incluyen tabla, instructor, traslado de las instalaciones a las dunas, zona de sombra, equipo de seguridad e hidratación.

Foto: Chachalacas Adventure

Ambas touroperadoras también cuentan con recorridos en cuatrimoto. El de Chachalacas Experiences cuesta $1,500 por una hora y el de Chachalacas Adventure, $1,800 en temporada baja, y $1,900 en temporada alta.

Lee también: Qué ver en el Festival Aerostático de San Martín de las Pirámides

Las experiencias en Defender y Maverick X3 son exclusivas de Chachalacas Adventure. Sus tarifas dependen de la fecha de visita e incluso quién conduce:

Defender: $5,500 si es conducido por un guía o $6,000 si es conducido por el visitante.

Maverick X3: $5,500 en temporada baja y $6,000 en temporada alta.

IG: @chachalacasadventure y @chachalacas_experiences

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters