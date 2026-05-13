Cuando las lluvias llegan a los bosques de Tlaxcala, algo mágico sucede: aparecen luciérnagas y sus destellos fluorescentes en medio de la naturaleza.

La temporada de avistamiento se acerca, así que si planeas vivir la experiencia, aquí te contamos cuándo empieza y algunas recomendaciones de centros ecoturísticos dentro del santuario.

¿En qué zona de Tlaxcala se pueden ver luciérnagas?

El santuario de luciérnagas más grande de México está al oeste de Tlaxcala, justo en los bosques altos y húmedos de Nanacamilpa y Calpulalpan, en las faldas del Monte Tláloc, no muy lejos del Parque Nacional Iztaccíhuatl-Popocatépetl.

Foto: Canto del Bosque

Hay aproximadamente 26 centros ecoturísticos certificados dentro del santuario. La gran mayoría ofrece caminatas nocturnas de avistamiento, cabañas rústicas, glamping y camping.

Algunas opciones son:

Canto del Bosque: cantodelbosque.com.mx

Rancho Buenavista: luciernagasbuenavista.com

Eco Reino Aventura: santuariodelasluciernagas.com

Bosque Mágico: bosquemagico.com.mx

Tierra Aventura: santuariodelasluciernagas.com.mx

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Desde el centro de Nanacamilpa son unos 15 a 20 minutos en auto, desde la ciudad de Tlaxcala es 1 hora y 20 minutos y de la CDMX son poco más de 2 horas.

¿Cómo es la experiencia de avistamiento de luciérnagas en Tlaxcala?

Cada verano, las luciérnagas ‘iluminan’ los bosques por 3 razones, de acuerdo con entomólogos: para alertar sobre posibles riesgos, para alejar depredadores y, sobre todo, para cortejar, pues es la temporada de reproducción.

Los recorridos se realizan durante la noche, el momento ideal para observar aquellas inquietas y parpadeantes luces.

Foto: Canto del Bosque

Cada centro ecoturístico ofrece senderos de distintas longitudes —de entre 800 metros a 2 kilómetros— que generalmente se recorren en 1 o 2 horas. Los caminos son rústicos, muchas veces enlodados.

En cualquier caso, los recorridos siempre se hacen en compañía de guías autorizados, quienes también te explican sobre el ciclo de vida de las luciérnagas, sus características y sobre su hábitat natural.

Para proteger el santuario no se permite recorrer el bosque por cuenta propia. Además, es muy fácil perderse.

Foto: Canto del Bosque

Considera llevar impermeable (es muy probable que llueva, calzado cómodo antiderrapante, ropa abrigadora, pero ligera, y seguir las siguientes indicaciones:

Guarda silencio cuando el guía lo señale.

No se permite la entrada de mascotas, sombrillas ni el uso de repelente para insectos.

Está prohibido usar linternas, celulares o cualquier tipo de aparato que emita luces o sonidos.

No uses ropa reflejante. Preferentemente utiliza tonos oscuros.

No se pueden encender fogatas, fumar consumir alimentos ni bebidas durante el recorrido.

Está estrictamente prohibido salir de los senderos marcados, atrapar luciérnagas y tocar la vegetación.

¿Cuándo empieza la temporada de luciérnagas en Tlaxcala?

De acuerdo con las publicaciones en redes sociales de la Secretaría de Turismo de Tlaxcala, la temporada de luciérnagas inicia oficialmente el miércoles 10 de junio y termina el domingo 9 de agosto.

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Sin embargo, algunos centros ecoturísticos podrán comenzar antes y terminar un poco después de estas fechas.

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