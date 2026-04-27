En sus vacaciones nadie quiere terminar confinado en una habitación de hotel por una tormenta tropical.

Con la temporada de huracanes a la vuelta de la esquina, planear sin revisar el calendario meteorológico es una apuesta arriesgada que podría arruinar tu descanso y presupuesto.

Si estás por reservar tu próxima escapada al Caribe o al Pacífico, toma en cuenta estos puntos críticos.

Elige meses estratégicos: aunque la temporada inicia entre mayo y junio, el pico de mayor riesgo ocurre entre agosto y octubre.

aunque la temporada inicia entre mayo y junio, el pico de mayor riesgo ocurre entre agosto y octubre. Seguros con cobertura climática: asegúrate de que tu reservación permita cambios o reembolsos por fenómenos naturales. Para evitar contratiempos, lo mejor es contratar un seguro de viajero con cobertura amplia, aunque sea para destinos nacionales.

asegúrate de que tu reservación permita cambios o reembolsos por fenómenos naturales. Para evitar contratiempos, lo mejor es contratar un seguro de viajero con cobertura amplia, aunque sea para destinos nacionales. Destinos con menor historial: no todas las costas se ven afectadas por igual; investiga la incidencia de tormentas en tu destino específico antes de pagar.

La diferencia entre unas vacaciones perfectas y una emergencia logística es la anticipación.

Que no te sorprenda el clima durante tu viaje a la playa; conoce las fechas aproximadas de la temporada de huracanes en México.

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Cuándo comienza la temporada de huracanes en el Océano Pacífico

De acuerdo con los pronósticos de la Conagua, se prevé una temporada de ciclones del 15 de mayo al 30 de noviembre en el Pacifico, el cual abarca estados como Guerrero, Jalisco, Michoacán y la península de Baja California.

Para la costa oeste se esperan de 18 a 21 ciclones tropicales de los cuales se clasifican en:

Entre 9 y 10 tormentas tropicales

De 5 a 6 huracanes categoría 1 o 2

Entre 4 y 5 huracanes categoría 4 o 5

No todas las costas se ven afectadas por igual; investiga la incidencia de tormentas en tu destino específico antes de pagar. Imagen creada con IA

Cuándo comienza la temporada de huracanes en el Atlántico

Para el océano Atlántico, los estudios de la Conagua prevén el inicio de estos fenómenos naturales del 1 de junio al 30 de noviembre en las regiones del golfo de México y mar Caribe: Quintana Roo, Tamaulipas, Yucatán y Veracruz.

En la costa este y sureste del país se pronostican entre 11 y 15 ciclones tropicales distribuidos de la siguiente manera:

De 7 a 8 tormentas tropicales

3 a 5 huracanes categoría 1 o 2

1 o 2 huracanes categoría 4 o 5

Es importante considerar que diversos factores naturales pueden influir en el desarrollo y en el número de ciclones, por lo que se recomienda mantenerse informado ante cualquier actualización oficial.

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