Puerto Escondido, en la costa oaxaqueña, es uno de los destinos de playa más atractivos de México.

En febrero 2026, la Guía Michelin otorgó su distintiva placa roja a varios hoteles y restaurantes por sus servicios e instalaciones.

Si estás planeando un viaje de primera vez a este paraíso oaxaqueño, esta guía puede ser de utilidad.

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¿Dónde comer en Puerto Escondido?

Atarraya

Ubicado en playa Zicatela, Atarraya es un comedor al aire libre con una estructura de vigas de madera, un bar retro iluminado y un árbol que extiende sus ramas por encima de las mesas.

Dentro de su menú, el bar tiene una selección de bebidas que fueron catalogadas como excepcionales por la Guía Michelin:

Xóchitl: una bebida de mezcal espadín, cempasúchil, jamaica y totomoxtle

Xocolatl: clarificado del icónico chocolate oaxaqueño, ginebra, licor 43, frangelico y campari

Mezcalita Picante: mexcal espadín, controy, ancho reyes, sal de tortilla tatemada, piña, cilantro, jalapeño y limón

De platillos destacan:

Róbalo en salsa de chiles y coco

Tlayuda de camarones y pulpo con salsa de temporada

Pescado estilo baja en salsa de naranja agridulce

Se encuentra en Guerrero 633, Brisas de Zicatela, La Punta.

En este restaurante se sirve comida y bebida con sabor a México. Foto: Instagram @atarrayabar

Almoraduz

Por más de una década, según la Guía Michelin, Almoraduz ha sido un referente gastronómico en Puerto Escondido.

Con platillos a la carta y un menú 7 tiempos, que cambian según las estaciones del año, ofrece propuestas muy atractivas.

Sus platillos se preparan con ingredientes orgánicos y producidos por agricultores locales.

El restaurante es de cocina de autor y se basa en los sabores típicos de la comida regional, además de integrar opciones vegetarianas.

En la carta de bebidas predominan los mezcales y vinos seleccionados. Algunas opciones para probar...

Pesca del día: mole de camarón, puré de guayaba y cacahuate.

Enchiladas rellenas de pato confitado: almendras, pasas, plátano macho, mole negro costeño, cebolla, queso fresco y perejil.

Crudo de pescado: shallot, emulsión de hinojo, vainilla y limón amarillo.

Dirección: Benito Juárez 12, Rinconada.

Almoraduz es un referente gastronómico en Puerto Escondido. Foto: Instagram @almoraduzpuerto

¿Dónde hospedarse en Puerto Escondido?

Hotel Humano

Hotel Humano está ubicado en Zicatela, Puerto Escondido. Se trata de un espacio contemporáneo con 39 habitaciones, a una cuadra de la playa.

Destaca su diseño minimalista, con materiales locales y muebles hechos a la medida, así como una paleta de colores terrosa que combina concreto, madera tropical y azulejos hechos a mano.

La Guía Michelin explica que el objetivo de este hotel es es cuidar la hospitalidad en cada espacio para la relajación y reflexión. Con este concepto enfocado en el bienestar, ofrece...

Surf

Yoga

Spa

Cuenta con alberca y un restaurante con terraza.

Está en Alejandro Cárdenas Peralta 610, Brisas de Zicatela.

El Hotel Humano está pensado para la relajación y reflexión. Foto: Instagram @hotelhumano

Hotel Terrestre

Diseñado por el arquitecto Alberto Kalch, el Hotel Terrestre destaca por su diseño que visualmente se integra al paisaje de las montañas y el mar de Puerto Escondido.

Una paleta de colores tierra y texturas como la madera, el ladrillo y el concreto, interactúa con la naturaleza.

Cuenta con 14 villas con albercas privadas en la azotea, terrazas, camas king size y bañeras XL, además de mobiliario hecho a la medida.

La propiedad está completamente aislada de la red eléctrica, funcionando íntegramente con energía solar.

Entre sus amenidades destacan:

Jardines y terrazas privadas con vistas a las montañas

Alberca circular comunitaria

Largo carril de nado

Spa hexagonal

Restaurante Terrícola

Dirección: Carretera Salina Cruz- Pinotepa, Puerto Escondido, Oaxaca.

Este hotel en Puerto Escondido cuenta con 14 villas. Foto: Hotel Terrestre

Casa Yuma

Con un estilo minimalista, las habitaciones de Casa Yuma se encuentran inspiradas en la naturaleza. Este hotel también ha sido distinguido dentro de la Guía Michelin 2026.

En sus interiores destacan los tonos arenosos, muebles de madera y detalles de diseño inspirados en la piedra local, además de una decoración con elementos de la cultura oaxaqueña, como la cerámica hecha a mano.

Este hotel, por cierto, es solo para adultos:

Habitaciones con jardín privado

Habitaciones con terraza en la azotea

Piscina junto a la playa

Cabaña de spa privada

Restaurante Mesa de Sol

La dirección de Casa Yuma es Ventanilla los Naranjos, Lote 10, Ventanilla, Oaxaca.

Casa Yuma se presenta como una opción de hospedaje sólo para adultos. Foto: Casa Yuma

Casa TO

Al sur de Puerto Escondido, Casa To ha sido catalogado como una "declaración arquitectónica", diseñada por el mexicano Ludwig Godefroy.

Con 9 suites, su estructura interna y externa de concreto crudo combina lujo, confort y tradición oaxaqueña. Otro detalle es que integra portales circulares que se abren hacia la alberca central.

Dentro de las comodidades que ofrece para los huéspedes se encuentran:

Espacios de descanso integrados a la arquitectura

Albercas

Restaurante Glou Glou

Vale la pena destacar que tiene una ubicación privilegiada en Playa Zicatela, donde se pueden disfrutar de los atardeceres.

Dirección: Morelos s/n, Brisas de Zicatela.

Lujo, confort y tradición oaxaqueña en Casa TO. Foto: Instagram @casato

Casona Sforza

En la zona sur de Puerto Escondido, la arquitectura de este hotel se distingue por los techos de medio tubo para maximizar la privacidad de los huéspedes, así como las vistas al mar y la ventilación natural.

Como detalles, en sus espacios se percibe el vínculo con la cultura local, pues se encuentra decorado por artesanos del Pueblo del Sol, desde sus cojines hasta la cristalería.

Únicamente dispone de 11 habitaciones y permite a los visitantes disfrutar de la naturaleza por medio de varias actividades:

Masajes junto al mar

Clases de surf

Avistamiento de delfines

En su restaurante La Bóveda, se preparan platillos de influencia global y técnicas francesas pero con ingredientes locales.

Casa Sforza se encuentra en La barra Santa María Colotepec.

Con vistas al mar y la ventilación natural Casona Sforza se posiciona dentro de la guía Michelin. Foto: @casonasforza

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