Con solo decir Puerto Escondido, la mente viaja a un paraíso oculto y a todas las maravillas que se pueden descubrir en él.

Estas vacaciones decembrinas son un momento extraordinario para descubrir este destino de la costa de Oaxaca, pues no solo es un gran lugar para despedir el año, también para observar ballenas jorobadas en libertad de noviembre a marzo.

Nuevo alojamiento de lujo en Puerto Escondido

Ahora falta elegir alojamiento. Hay uno nuevo, se llama Olita y se levanta sobre un acantilado con vistas asombrosas en Playa Manzanillo.

Se trata de un conjunto de condominios boutique, pensado para quienes buscan un descanso más íntimo, consciente y de lujo, en una ubicación privilegiada por su tranquilidad y vistas al mar.

Foto: Olita

Olita es cálido y, a la vez, moderno. Su arquitectura brutalista contrasta con la naturaleza que lo rodea. Su atmósfera ligero y pura, además, se integra al paisaje rocoso de Puerto Escondido.

Inaugurado a principios de 2025, Olita ofrece tres departamentos decorados con piezas artesanales oaxaqueñas, textiles tejidos a mano, acentos de barro negro, muebles de parota y elementos que conectan con la tradición local sin sacrificar comodidad.

El resultado es un espacio amplio, que se siente elegante pero acogedor, sofisticado pero sin pretensiones, como un hogar de vacaciones donde todo está pensado para que respires hondo y bajes el ritmo.

Foto: Olita

Sus terrazas y balcones dejan entrar mucha luz durante todo el día.

Los departamentos cuentan con cocina equipada y la posibilidad de contratar —bajo sugerencia experta de los propietarios— a chefs locales y cocineras tradicionales para encargarse de convertir cada comida en una experiencia llena de sabores de la cocina oaxaqueña.

En Olita, los espacios fueron concebidos para la convivencia grupal; por ello cuentan con salas cómodas para estancias largas y piscinas privadas en la terraza que permiten disfrutar de la tarde sin salir del alojamiento.

La joya de la corona es la azotea con una alberca infinity con vista panorámica al mar. Los atardeceres son un espectáculo diario y silencioso.

Olita es ideal para mujeres viajeras

Olita atrae a un perfil de viajero que busca tranquilidad con un toque de aventura.

En conversación con EL UNIVERSAL, Raymundo Domínguez, uno de los propietarios de Olita, comenta que “este lugar es particularmente recomendable para mujeres que viajan solas o con amigas; para parejas que quieren desconectarse unos días o para personas que trabajan de forma remota y prefieren hacerlo desde un espacio bonito y silencioso”.

Olita y sus acciones sustentables

Domínguez también hizo hincapié en el trabajo importante que se realizó para favorecer a la localidad mediante la colaboración con constructores de la zona, artesanos, jardineros y un staff formado en su totalidad por gente local, al igual que los prestadores de servicios de la región.

También han sumado a talentos oaxaqueños para el diseño de tazas y otras piezas de cerámica que se utilizan durante la estancia.

Fotos: Olita

¿Cómo llegar a Olita en Puerto Escondido?

Llegar es relativamente sencillo. Desde su aeropuerto, el trayecto hacia Playa Manzanillo toma solo unos 10 minutos, ya sea en taxi o transporte privado.

Quienes vienen desde Oaxaca capital suelen optar por el vuelo corto de una hora, aunque también existe la ruta por carretera a través de la sierra, famosa por sus curvas y paisajes.

La zona donde se encuentra Olita es accesible, tranquila y con servicios básicos cerca, lo que facilita moverse sin complicaciones hacia restaurantes, playas o tiendas.

¿Qué hacer cerca de Olita?

Sus alrededores ofrecen mucho por explorar. Playa Manzanillo es ideal para nadar gracias a su oleaje tranquilo. A unos minutos se encuentran otras playas icónicas.

Foto: Olita

Muy cerca de Olita se puede vivir el espíritu aesthetic y hippie de La Punta, en el extremo sur de Zicatela, conocida por su ambiente surfero y mochilero, con calles de tierra y restaurantes, perfecto para relajarse y dejar las poses a un lado.

También es un rincón altamente instagrameable y muy concurrido por gente de diferentes partes del mundo, lo que le da una vibra especialmente amable y abrazadora.

Además de los tours de avistamiento de ballena, también hay paseos en lancha y excursiones a lagunas cercanas donde se puede nadar, remar y observar el fenómeno de la bioluminiscencia, como en la laguna de Manialtepec.

Si prefieres un plan más relajado, el centro de Puerto Escondido es un caleidoscopio que despliega una enorme oferta de cafés, galerías, puestos de artesanías y mercados donde puedes sumergirte en la cultura local.

Foto: Olita

Después de un día de playa, regresar a Olita tiene algo de ritual. El silencio de la tarde, el sonido lejano del mar, la arquitectura que aprovecha la luz natural y los espacios diseñados para descansar ayudan a que el ritmo del viaje baje de inmediato.

Algunos huéspedes eligen preparar la cena en su propia cocina, otros se acomodan en la terraza con un libro o un vino.

Quienes buscan ver los atardeceres suben a la azotea para contemplar cómo el cielo se enciende en tonos naranjas y violetas.

¿Cuánto cuesta hospedarse en Olita?

La experiencia no es económica, pero sí es coherente con lo que ofrece. Varios de los departamentos disponibles se ubican en un rango aproximado de entre 430 y 480 dólares por noche (alrededor de 8,600 pesos mexicanos), dependiendo de la temporada, el tamaño y los servicios incluidos.

Para grupos pequeños o estancias de varios días, Olita se convierte en una opción competitiva si se piensa en la privacidad, la amplitud y el diseño que ofrece.

