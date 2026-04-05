Despídete del estrés y durante estas vacaciones de Semana Santa visita el Parque Acuático Valle Paraíso. Ubicado en el municipio de Ixmiquilpan, Hidalgo, este balneario habitado por dinosaurios cuenta con diversas atracciones para hacer una visita exprés o para quedarse un fin de semana largo.

Si quieres saber cuáles son, en Destinos te las presentamos junto con los servicios adicionales que ofrece para tener una estancia divertida, cómoda y segura.

Al llegar al Parque Acuático Valle Paraíso observarás dinosaurios. Foto: Parque Acuático Valle Paraíso

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¿Qué hay en el Parque Acuático Valle Paraíso?

Este parque es conocido como el "balneario de dinosaurios" por las monumentales figuras que adornan sus áreas verdes. Incluso hay zonas ambientadas como una selva jurásica donde se pueden tomar fotografías.

Además, cuenta con aguas termales, albercas, jacuzzis, chapoteaderos, un río lento, pocitas, toboganes y juegos infantiles.

Su temática jurásica abarca diferentes zonas y servicios:

Zona de campamento: se pueden rentar tiendas de campaña con colchonetas y cobijas. Ofrece vigilancia las 24 horas.

Cabañas: el parque tiene cabañas con cupo de 6 personas para descansar después de un día de mucha diversión. Los precios van desde los $1,700 a los $2,700 por noche.

Hoteles: hay pequeños hoteles,como Valle Verde y Gran Marfil, cuya capacidad es de 4 personas por habitación. El precio es de $3,600 por noche y una persona extra cuesta $400 por noche.

Servicios adicionales: regaderas, sanitarios, vestidores, palapas distribuidas en áreas de relajación, tiendas de souvenirs, abarrotes, restaurantes y estacionamiento gratis.

En el Parque Acuático Valle Paraíso también hay cabañas para hospedarse. Foto: Facebook Parque Acuático Valle Paraíso

¿Cuánto cuesta la entrada al balneario de dinosaurios?

Este balneario abre de lunes a domingo desde las 08:00 a las 20:00 horas. Los costos vigentes de entrada son:

Entrada general: $200

Adultos mayores con INAPAM: $100

Niños con estatura inferior a 1 metro: Gratis

Por otra parte, el ingreso a la zona de campamento tiene un costo adicional y depende de número de personas:

1 a 2 personas: $80

1 a 5 personas: $100

1 a 10 personas: $200

1 a 18 personas: $300

¿Tienes dudas o quieres reservar tu visita? Aquí, los contactos: informacion@valleparaiso.mx y (759) 723 1401.

El Parque Acuático Valle Paraíso se ubica en la carretera México - Laredo Km. 154, Ixmiquilpan, Hidalgo. El tiempo de traslado desde Ciudad de México es de aproximadamente 3 horas.

El Parque Acuático Valle Paraíso se encuentra a 3 horas de la CDMX. Foto: Facebook Parque Acuático Valle Paraíso

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