Desde hace algunos días, uno de los centros culturales más importantes de Toluca fue ‘tomado’ por dinosaurios tras la apertura de Era Sauria: Huellas Mesozoicas, una exposición interactiva referente a estas antiguas criaturas.

Aprovecha un fin de semana para visitar este nuevo atractivo en la capital del Estado de México.

¿Dónde está la exposición de dinosaurios Era Sauria?

Era Sauria: Huellas Mesozoicas es la nueva exposición dedicada a los dinosaurios en el Centro Tolzú, un centro cultural, educativo y de entretenimiento en Toluca.

Foto: Centro Tolzú

Abierto como museo en 2008 y convertido como Centro Tolzú en 2022, ocupa un bonito edificio de finales de siglo XIX, el cual fue la sede de la Compañía Cervecera Toluca y México.

Está a unas cuantas calles de la Plaza de los Mártires y del Cosmovitral Jardín Botánico.

Desde CDMX es un trayecto en auto de aproximadamente 1 hora y 20 minutos, aunque depende del tráfico.

¿Cómo es la exposición de dinosaurios Era Sauria?

La exposición de dinosaurios Era Sauria: Huellas Mesozoicas es un recorrido interactivo por el ciclo de vida de los dinosaurios desde su concepción.

Foto: Centro Tolzú

La expo está dividida en 5 módulos, en los que se explica cómo se reproducían los dinosaurios y qué tienen que ver con los aves que conocemos en la actualidad.

Viaja más de 65 millones de años en el pasado y observa de cerca figuras animatrónicas y réplicas de fósiles de especies como el estegosaurio, velociraptor, pterodáctilo y un tiranosaurio rex de tamaño real.

Los pasillos de la exposición cuentan con infografías, vegetación y algunas paredes que parecen de piedra, recreando el entorno donde habitaban estos seres.

Foto: Centro Tolzú

Uno de los aspectos más atractivos de Era Sauria: Huellas Mesozoicas son sus réplicas de dinosaurios bebés, embriones e incluso esculturas de huevos eclosionando.

¿Cuánto cuesta la entrada a la exposición de dinosaurios Era Sauria?

El costo de entrada a la exposición de dinosaurios Era Sauria: Huellas Mesozoicas en Toluca es de $60 pesos para el público general y $50 para niños de 3 a 12 años, estudiantes, maestros, adultos mayores y personas con discapacidad.

Los boletos se adquieren directamente en taquilla o en centrotolzu.mx

¿Hasta cuándo estará la exposición de dinosaurios Era Sauria?

Hay mucho tiempo para conocer Era Sauria: Huellas Mesozoicas. Abrió desde el viernes 6 de febrero y permanecerá en el Centro Tolzú hasta el domingo 30 de agosto.

Su horario es de martes a domingo de 10:00 a.m. a 6:00 p.m.

