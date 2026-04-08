Guanajuato, Ciudad Patrimonio de la Humanidad desde 1988, es uno de esos destinos que, por más que pase el tiempo, te lleva a una época distinta, gracias a su arquitectura colonial y neoclásica y a su terreno desigual en el que se trazaron túneles laberínticos y estrechos callejones que suben y bajan.

Para aprovechar esta atmósfera de tiempos antiguos, la ciudad será sede del Festival Medieval, con espectáculos, conferencias, un mercadillo y otros atractivos.

En qué rincones de Guanajuato se realizará el Festival Medieval

La mayoría de las actividades del Festival Medieval se realizará en la explanada de la Alhóndiga de Granaditas, un antiguo almacén de granos que se construyó entre 1796 y 1809.

Foto: Facebook ‘Festival Medieval Guanajuato’

También habrá actividades en el centro cultural, restaurante y cafetería Casa Cuévano, el Museo Iconográfico del Quijote, el Hotel Chocolate y la Plaza San Roque en pleno centro histórico de Guanajuato.

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¿Qué actividades tendrá el Festival Medieval de Guanajuato?

Desde 2005, el Festival Medieval se celebra para abrir un espacio a grupos artísticos y artesanos interesados en la divulgación del mundo medieval —periodo histórico que abarca del siglo V al XV— y su promoción en México.

Su programa de actividades incluye malabares con fuego, obras de teatro, espectáculos de arquería y cetrería, conferencias (de grabado, mística femenina, prácticas astrológicas, indumentaria, danza en la España medieval, etcétera), danzas folclóricas, juegos de rol y proyecciones de películas.

Foto: Facebook ‘Festival Medieval Guanajuato’

Los eventos más llamativos son los combates escénicos que representan batallas de la época y las habilidades de los caballeros.

Si quieres comprar algún souvenir, visita su mercadillo con productores y artesanos de talabartería, costura, escultura, joyería, heráldica y armería. Encontrarás desde botas y vestidos, hasta espadas, arcos, escudos y armaduras elaboradas a mano.

Foto: Facebook ‘Festival Medieval Guanajuato’

Como parte de las actividades del Festival Medieval de Guanajuato, el Hotel Chocolate ofrecerá una cena temática del medievo, con espectáculos diversos; y el Museo Iconográfico del Quijote presentará el concierto ‘Éxtasis’, un repertorio de música mística medieval de viella y violín.

Cuánto cuesta la entrada al Festival Medieval de Guanajuato

Casi todas las actividades del Festival Medieval de Guanajuato serán gratuitas, excepto...

La cena medieval: $750 pesos por persona. Incluye platillo y espectáculos

El concierto ‘Éxtasis’: $200 pesos por persona.

Para reservar, visita guanajuatomedieval.com o manda WhatsApp al: (473) 120 0333.

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Cuándo es el Festival Medieval de Guanajuato

El Festival Medieval de Guanajuato se celebrará este fin de semana, del viernes 10 al domingo 12 de abril, de las 11:00 a.m. a las 11:00 p.m aproximadamente.

Foto: Facebook ‘Festival Medieval Guanajuato’

Consulta la cartelera en guanajuatomedieval.com/programa

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