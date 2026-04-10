El próximo sábado 18 de abril en punto de las 7:00 p.m., el Zócalo de la CDMX será escenario del concierto gratuito del cantante italiano Andrea Bocelli, acompañado de la Orquesta de Minería, Los Ángeles Azules y Ximena Sariñana.

Si estás buscando un lugar coqueto para disfrutar del megaevento, te proponemos algunos hoteles y terrazas en el corazón de la ciudad y con vistas al escenario.

Estos son los hoteles y terrazas seguras con vista al Zócalo

El Zócalo es uno de los puntos de encuentro de marchas, festivales y otros eventos importantes en CDMX.

Del lado poniente de la Plaza de la Constitución, es donde se concentran los hoteles y terrazas que se reservan con mucha anticipación para la celebación del 15 de septiembre y conciertos especiales, como el de Andrea Bocelli, próximamente.

Foto: Gran Hotel Ciudad de México

El Gran Hotel Ciudad de México, un bello edificio de estilo art nouveau con un enorme vitral Tiffany es el de mayor demanda.

Varias de sus suites de lujo y sus restaurantes Plaza Mayor y Terraza Gran Hotel —de especialidades mexicanas e internacionales— ofrecen vistas directas al Zócalo.

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Por su ubicación, en la esquina de la Calle 16 de Septiembre, será posible observar sin obstáculos el concierto del famoso cantante italiano.

También está el hotel Best Western Majestic en un edificio de la época virreinal, justo al inicio de la calle peatonal Madero, con habitaciones sencillas, suites, además del restaurante La Terraza.

En cualquiera de los spots anteriores obtendrás panorámicas de la Plaza de la Constitución, aunque en este caso un poco más cerca del escenario.

Foto: Best Western Majestic

El hotel Zócalo Central & Rooftop, en la esquina de Avenida 5 de Mayo, cuenta con suites que mezclan el estilo virreinal y el contemporáneo, con ventanas que dan directamente al Zócalo, así como el restaurante Balcón del Zócalo de cocina mexicana contemporánea, dirigido por el chef Pepe Salinas.

Eso sí: el edificio de Zócalo Central & Rooftop se encuentra prácticamente a la misma altura del escenario, así que en algunos puntos se podría ver parcialmente.

¿Cuánto cuesta una suite con vista al Zócalo?

Para el sábado 18 de abril, ninguno de los 3 hoteles recibirá entradas, solo salidas. Es decir, es necesario reservar, al menos, 2 noches.

Si te interesa alguna suite o habitación para ver el concierto de Andrea Bocelli, considera que las tarifas de las suites de Zócalo Central están en aproximadamente $14,401 pesos por noche para 2 personas; del Gran Hotel Ciudad de México en $9,702 pesos y del Best Western Majestic comienzan en los $3,800.

Foto: Best Western Majestic

Considera que, al igual que en eventos del estilo, la demanda será alta y los precios pueden subir hasta un 100% (comparado con tarifas normales).

En estos casos se recomienda reservar, al menos, con 3 semanas de anticipación.

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¿Cuánto cuesta entrar a una terraza con vista al Zócalo?

La Terraza del hotel Best Western Majestic organizará una comida-cena especial para el concierto de Andrea Bocelli. Consistirá en una experiencia de 4 tiempos con bebidas incluidas. Desde $3,950 pesos por persona.

Whatsapp: (55) 6109 4081.

El restaurante Balcón del Zócalo no aceptará reservaciones para el 18 de abril. El acceso será libre y sujeto a disponibilidad.

Contarán con lista de espera y asignación de lugares conforme se desocupen.

Foto: Balcón del Zócalo

Facebook: ‘Balcón del Zócalo Restaurante’

En el caso del Gran Hotel Ciudad de México, la Terraza Gran Hotel no anunció un evento especial y tanto en el sitio web de la propiedad como en OpenTable no acepta reservaciones para el 18 de abril, aunque se habilitará un buffet y barra libre durante todo el concierto en el restaurante Plaza Mayor, el cual cuenta con un balcón con vista al Zócalo.

Tiene un costo de $5,450 pesos por adulto y $2,800 para niños de 4 a 11 años.

Facebook: ‘Gran Hotel Ciudad de México’.

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