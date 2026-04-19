Al hablar del cielo, uno piensa inmediatamente en el firmamento y todo aquello que nuestra mirada alcance a ver si volteamos hacia arriba.

Pero, ¿qué pensarías si te decimos que es posible nadar en El Cielo? El Caribe mexicano es un destino paradisíaco y ‘celestial’ por su belleza natural, y este ‘pedacito’ de mar del pueblo mágico de Cozumel lo confirma.

Se trata de una joya de la naturaleza a poca profundidad y con muchas estrellas de mar, un sitio perfecto para practicar snorkel.

¿En qué parte de Cozumel está El Cielo?

El Cielo es una playa y un banco de arena que se ha convertido en uno de los principales atractivos turísticos del pueblo mágico de Cozumel y del Caribe mexicano.

Foto: Facebook 'Asociación Nacional de Municipios Turísticos'

Se encuentra en el extremo sur de la isla, la segunda más grande de México, muy cerca de Punta Sur (o Punta Celarain) y la Laguna Colombia.

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Desde el centro de Cozumel son unos 30 minutos en auto, mientras que del aeropuerto son 35 minutos. En lancha es un trayecto de 15 a 20 minutos.

¿Qué hay en El Cielo de Cozumel?

El Cielo forma parte del Parque Nacional Arrecifes de Cozumel, una barrera de coral que, a su vez, pertenece al Sistema Arrecifal Mesoamericano, el segundo más grande del mundo en su tipo (superado por la Gran Barrera de Coral de Australia).

Información de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO) indica que ahí habitan más de 1,200 especies de flora y fauna, sobre todo aves marinas, peces tropicales y corales (cerebro, de fuego, negro, etc).

Foto: Cancun Adventures

El Cielo es un arenal con pastos marinos a menos de 1 kilómetro de la costa; a pesar de no tener grandes parches de corales, se ha convertido en un spot popular para el snorkel gracias a sus aguas de poca profundidad (4 metros, aproximadamente), fina arena blanca que contrasta con los colores de los peces y, principalmente, una gran cantidad de estrellas de mar (de la especie cojín).

Esta última característica le dio su nombre. Se dice que, al verlas, es como si se observara un cielo repleto de estrellas.

¿Cómo es el tour de snorkel en El Cielo de Cozumel?

Al tratarse de un ecosistema muy frágil, los tours de snorkel (y de buceo) deben realizarse con agencias y embarcaciones autorizadas y certificadas por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP).

Algunas de ellas son: Cancun Adventures, Dive with Martin y Explora Caribe.

Fotos: Explora Caribe

Ya sea que se llegue en lancha rápida (con o sin techo) o en catamarán, casi todos los tours de snorkel a El Cielo incluyen inmersiones previas en los arrecifes Palancar y/o Colombia, lugares más profundos (hasta 40 metros, aproximadamente) y con una gran diversidad de peces tropicales y corales.

Entre las especies que se pueden observar, además de los tipos de coral antes mencionados, está la morena verde, el camarón limpiador, las tortugas carey, verde y caguama; la anémona gigante y peces mariposa, los loros reina y arcoiris, ángel azul y más.

Tras un par de horas en las barreras arrecifales, la siguiente y última parada es El Cielo. Nada durante una hora más para observar las estrellas de mar y, en algunos casos, disfrutar de la playa.

Foto: Cancun Adventures

Está prohibido tocarlas estrellas de mar y cualquier otro animal, pisar los pastos marinos y utilizar bloqueadores que no sean biodegradables.

¿Cuánto cuesta hacer snorkel en El Cielo de Cozumel?

Los costos del tour de snorkel en El Cielo de Cozumel dependen de cada touroperadora y las amenidades que incluyan, aunque en general van de los $1,200 a los $1,700 pesos por persona.

El precio contempla el transporte redondo, guía certificado y equipo para la actividad. En algunos casos se incluyen bebidas y comida.

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El brazalete de entrada al Parque Nacional Arrecifes de Cozumel ($255 por persona) puede cobrarse por separado.

Para más información, visita los sitios web: cancun-adventure.com/es, divewithmartin.com/snorkel-tours o explora-tours.com/es/inicio/

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