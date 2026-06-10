Guadalajara está a punto de convertirse en una de las únicas 2 ciudades en todo el planeta, junto con CDMX, en haber organizado un Mundial de futbol en 3 ocasiones.

La emoción está a tope, al igual que los preparativos, actividades y atractivos futboleros. Entre ellos destaca una artesanía monumental que decora un andador peatonal en la ciudad donde se encuentra el Estadio Guadalajara.

Por su minucioso trabajo artesanal y llamativo colorido, es un gran spot fotográfico con toque futbolero.

¿En qué parte de Jalisco está el cielo tejido mundialista?

El cielo tejido mundialista se instaló en el Andador 20 de Noviembre, un sendero peatonal en el corazón de Zapopan, ciudad y municipio conurbado de Guadalajara, una de las 3 sedes de la Copa FIFA 2026 de México.

Foto: Gobierno de Zapopan

La inmensa artesanía tejida va desde los Arcos de Zapopan hasta la entrada a la plaza principal, donde está la Basílica de Nuestra Señora.

Llegar en transporte público es sencillo: utiliza la línea 3 del Sistema de Tren Eléctrico Urbano (SITEUR) y baja en la estación Zapopan Centro. Puedes tomarlo en los centros de Guadalajara y del pueblo mágico de Tlaquepaque, también ubicado en la zona metropolitana de la capital de Jalisco.

Lee también: Mundial 2026: lanzan página con guía de experiencias en las sedes

Desde el corazón de Guadalajara es un recorrido de unos 20 a 25 minutos, aproximadamente.

¿Cómo es el cielo tejido mundialista de Jalisco?

Desde hace algunos años, Zapopan constantemente decora sus calles principales con cielos tejidos, artesanías monumentales elaboradas por el colectivo Cielo Tejido, integrado por más de 200 mujeres originarias de Etzatlán, un pequeño pueblo en el corazón de Jalisco.

Fotos: Gobierno de Zapopan

Esta inmensa obra que ‘cubre’ el Andador 20 de Noviembre se elaboró para el Mundial 2026, por lo que sus colores son los de las banderas de los países que jugarán en el Estadio Guadalajara: México, Corea del Sur, República Checa, Colombia, República Democrática del Congo, Uruguay y España.

Se compone de aproximadamente 5,600 hexágonos o carpetas tejidos a mano, teniendo como diseño base el movimiento de una serpiente.

Foto: Gobierno de Zapopan

En total, el cielo tejido mundialista mide 220 metros de longitud por 8.5 metros de ancho y se extiende por 1,870 metros cuadrados.

Para elaborarlo se utilizaron 1,400 kilómetros de hilo, un poco menos de la distancia de ida y vuelta entre Guadalajara y Monterrey, ambas sedes del Mundial 2026.

Lee también: Mundial 2026: 6 museos con exposiciones de futbol en CDMX

El cielo tejido va acompañado de 7 ‘árboles’ (estructuras de hierro hechas en Etzatlán) con sus ‘troncos’ forrados con más hexágonos coloridos. Son una metáfora de la conexión del cielo con la tierra.

Foto: Gobierno de Zapopan

Cada uno de ellos muestra diseños representativos de los países mencionados: el de Colombia está inspirado en el sombrero vueltiao; el de México tiene una trama simulando la Piedra del Sol; España con las flores flamencas y Congo con un árbol de baobab.

El acceso al cielo tejido es gratuito y está disponible las 24 horas del día. Permanecerá durante toda la temporada mundialista.

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters