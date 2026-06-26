Más allá del FIFA Fan Festival en el Zócalo de CDMX, hay un montón de opciones para disfrutar los partidos del Mundial 2026: varios restaurantes, bares y hoteles se han sumado a la fiebre mundialista con experiencias temáticas.

Entre las propuestas está el hotel Presidente Intercontinental Mexico City, con 3 espacios futboleros para disfrutar del futbol: Stadium Experience, Meat the Match y Legado 1nmortal.

¿Dónde está el hotel Presidente Intercontinental?

El hotel Presidente Intercontinental Mexico City se encuentra en Polanco, en Campos Elíseos 218, frente al Auditorio Nacional y el Jardín Winston Churchill.

Foto: Presidente Intercontinental Mexico City

Lee también: Mundial 2026: watch parties en el hotel Volga, cerca del Ángel

¿Qué es Stadium Experience del hotel Presidente Intercontinental?

Para el Mundial 2026, el espacio futbolero insignia del hotel es Intercontinental Stadium Experience.

El Salón Castillo se transformó en el lugar para ver todos los partidos del torneo, con su pantalla curva de 37 metros lineales y muebles tipo lounge.

[Publicidad]

La experiencia puedes enriquecerla con comida (alitas, nachos, hamburguesas, pizzas) y coctelería internacional.

Foto: Presidente Intercontinental Mexico City

El espacio estará abierto hasta el 19 de julio, el día de la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

La entrada no tiene costo y el consumo se cobra por separado.

[Publicidad]

Es indispensable reservar en OpenTable o al teléfono: (55) 4347 6742.

Más espacios futboleros en el hotel Presidente Intercontinental

The Palm es otro de los restaurantes del hotel Presidente Intercontinental Mexico City y también se puso en modo mundialista con la transmisión de los partidos y una selección de platillos estilo street food, inspirados en algunos de los países protagonistas del Mundial 2026.

Foto: Presidente Intercontinental Mexico City

Las propuestas van variando conforme el torneo avanza. Entre ellas hay cortes y especialidades asiáticas y europeas.

[Publicidad]

También estará disponible hasta el 19 de julio.

Lee también: La experiencia Michelob Ultra Houses para ver el Mundial 2026

Reserva: (55) 5327 7762.

[Publicidad]

Foto: Presidente Intercontinental Mexico City

Por último, en el bar Epicentro está la exposición ‘Legado 1nmortal’, una colección de jerseys, guantes, balones autografiados, reconocimientos (como el del tercer mejor portero del mundo de la IFFHS) y fotografías históricas de Jorge Campos, legendario portero y delantero mexicano.

La entrada no tiene costo y estará abierta al público las 24 horas del día hasta el 19 de julio.

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters