Al destacar que el promedio diario de homicidios dolosos en el país ha disminuido 51% desde septiembre de 2024, lo que representa 44 asesinatos menos cada día, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, advirtió que aún existen regiones y delitos que requieren atención permanente.

Durante la presentación del reporte de seguridad en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, el funcionario atribuyó esta reducción a la coordinación entre las instituciones que integran el gabinete de seguridad y a la presencia operativa en las regiones con mayor incidencia delictiva.

García Harfuch resaltó el trabajo conjunto de la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Fiscalía General de la República, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Centro Nacional de Inteligencia y Guardia Nacional, así como de las fiscalías y policías estatales.

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El titular de Seguridad destacó que el promedio diario de homicidios dolosos registra una reducción de 51%, al pasar de los niveles registrados en septiembre de 2024 a los actuales.

“Esto significa que cada día se cometen 44 homicidios menos que en septiembre de 2024”, afirmó.

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No obstante, García Harfuch enfatizó que esta disminución no significa que el problema de la violencia haya sido resuelto.

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“Con esto no queremos decir que el trabajo esté terminado. Sabemos que todavía existen regiones y delitos que requieren atención permanente y hay situaciones que afrontar por parte de las autoridades todos los días”, advirtió.

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El secretario sostuvo que los resultados obtenidos hasta ahora confirman, desde la perspectiva del gobierno federal, que la estrategia de seguridad impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum está dando resultados.

Aseguró que la atención a las causas, el fortalecimiento de la Guardia Nacional, así como el uso de inteligencia e investigación, son elementos centrales para continuar con la reducción de la violencia.

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“La reducción confirma que la estrategia impulsada por la presidenta está dando resultados y que la coordinación, atención a las causas, el fortalecimiento de la Guardia Nacional y el uso de la inteligencia y la investigación son el camino correcto para continuar reduciendo la violencia”, sostuvo.

García Harfuch dejó claro que, pese a la disminución de los homicidios, las autoridades mantendrán las acciones de seguridad y la presencia operativa en las zonas donde persisten mayores índices delictivos.

El funcionario insistió en que la coordinación entre las instituciones federales y las autoridades estatales será fundamental para mantener la tendencia a la baja y atender las regiones donde todavía se registran hechos violentos.

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"El objetivo es que en México se viva en paz", asegura Sheinbaum

Ante el caso del aguacate en Michoacán, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que comercio y seguridad son dos temas separados.

Hemos pedido a EU que haya más trabajo para evitar que lleguen armas a México: “Nosotros aquí lo que buscamos es la paz y la seguridad”.

También señaló que se hace una revisión de cuántos delincuentes salían con el anterior Poder Judicial en la llamada “puerta giratoria” para evaluar qué tanto el nuevo ha apoyado en materia de seguridad.

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La presidenta Claudia Sheinbaum en la “Mañanera del Pueblo” del 11 de agosto de 2026 en Palacio Nacional. Foto: Diego Simón Sánchez/ EL UNIVERSAL

“El objetivo es que en México se viva en paz (...). Y contribuir con Estados Unidos a disminuir el tráfico de drogas”, expresó la titular del Ejecutivo federal.

Recalcó que se ha pedido a Estados Unidos haya más operativos para evitar que haya tráfico de armas.

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La meta, recordó la presidenta Claudia Sheinbaum, es de 40 homicidios diarios para 2026: Puede parecer subjetiva la meta, pero nos ayuda mucho a cumplir un propósito con el pueblo en México, a ver dónde hay más homicidios.

Apuntó que la meta también es “cero robos” en la carretera México-Puebla, para seguir con otros tramos carreteros como la Culiacán-Mazatlán donde no se han registrado robos.

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