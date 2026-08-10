En el marco de la discusión de los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo no descartó cambios “si es necesario”.

En su conferencia mañanera de este lunes 10 de agosto en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo insistió en que en la ley ya viene el código de ética y un defensor para las audiencias que “no está a discusión”.

Comentó que organizaciones y personas han emitido comentarios: “Por eso esta consulta pública para que se perfeccione el derecho de las audiencias, y ese es el objetivo. Entonces, en la semana vendrá Luisa María (Alcalde, consejera jurídica de Presidencia) para poder platicar de qué cambios, si es necesario, se harían a los lineamientos”.

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“¿Estaría dispuesta quizá, ceder en el asunto de que tengan un defensor de las audiencias o del código de ética?”, se le preguntó.

“Eso ya viene la ley, eso no está a discusión. O sea, en la ley ya viene el código de ética y el derecho de las audiencias a tener un defensor de audiencias en cada empresa televisora o de radiodifusión, eso ya está en la ley”, dijo.

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Insistió en que la Cámara de la Industria de la Radio y Televisión (CIRT) estuvo de acuerdo con lo que se aprobó

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“Ahora lo que está planteado es los lineamientos para que eso se cumpla. Entonces está la consulta pública y evidentemente es en el marco de lo que se aprobó en la ley”, recalcó la titular del Ejecutivo federal.

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