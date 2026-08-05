La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo cuestionó que la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT) se oponga a los lineamientos sobre el derecho de las audiencias, al asegurar que los concesionarios respaldaron previamente la reforma legal y ahora rechazan disposiciones que, dijo, únicamente buscan garantizar la comunicación entre la ciudadanía y los medios.

Durante su conferencia matutina, la mandataria rechazó que los lineamientos representen un intento de censura y sostuvo que la intención es fortalecer el derecho de las audiencias, previsto en el artículo sexto constitucional, mediante mecanismos para que los ciudadanos puedan presentar quejas o solicitar aclaraciones a través de los defensores de las audiencias.

“¿Por qué tanta cosa de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión? Si además ellos aprobaron la ley, estuvieron de acuerdo con la ley. (...) no estás de acuerdo con un punto de los lineamientos, pues por eso se abrió consulta pública”, señaló.

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Sheinbaum insistió en que el gobierno federal abrió un proceso de consulta precisamente para recibir observaciones de concesionarios, especialistas y ciudadanos, por lo que aseguró que cualquier aspecto que requiera ajustes podrá analizarse.

“Evidentemente se van a considerar si hay alguna cosa que no queda clara. Pero qué se defiende: el derecho del pueblo, de la ciudadanía, a poder tener comunicación con un medio de comunicación, de ida y de vuelta”, afirmó.

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La Presidenta explicó que el esquema contempla que cada medio designe a su propio defensor de las audiencias y publique un código de ética, sin que ello implique sanciones por los contenidos que difunda.

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Incluso ironizó sobre la posibilidad de que algunos medios establezcan como parte de su código de ética que “se vale mentir”, al sostener que lo importante es que las audiencias conozcan los principios bajo los cuales opera cada empresa informativa y puedan decidir si consumen o no sus contenidos.

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En ese contexto, retomó declaraciones realizadas hace más de dos décadas por el periodista Sergio Sarmiento, quien sostuvo que los medios “mienten” y que deberían existir mecanismos para que las personas afectadas por difamaciones puedan defenderse.

Sheinbaum afirmó que ese planteamiento coincide con el objetivo de los lineamientos sobre derechos de las audiencias y rechazó las acusaciones de que su administración pretenda censurar a la prensa.

“Esta campaña que ha habido de que el gobierno, que la Presidenta ahora quiere censurar, es absolutamente falsa”, sostuvo.

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La mandataria defendió además el formato de la conferencia matutina como un espacio plural donde participan periodistas con posturas diversas y aseguró que, sin ese mecanismo de comunicación directa, “el 90 por ciento de la información de los medios tradicionales sería en contra y muchas veces con mentiras”.

Añadió que la ciudadanía cuenta con otros mecanismos para reclamar por calumnias o difamaciones, ya sea mediante demandas civiles o penales, dependiendo de la legislación vigente en cada entidad federativa, pero consideró que el primer paso es garantizar “lo mínimo del derecho de las audiencias”.

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Finalmente, Sheinbaum señaló que la mejor respuesta frente a campañas de desinformación es el derecho de réplica y el acceso de la población a distintas fuentes de información, incluidas las conferencias matutinas y los medios digitales alternativos.

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