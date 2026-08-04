Este martes fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) un decreto por el que se expide el Reglamento Interior de la Oficina de la Presidencia de la República, que señala una reorganización y determina la competencia y las atribuciones de sus unidades administrativas.

Señala que la Oficina de Presidencia dirigirá sus actividades aportando elementos a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para sus tareas, para el seguimiento permanente de las políticas públicas y su evaluación periódica, sin perjuicio de las atribuciones que ejercen las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal en el ámbito de sus respectivas competencias. Con esta publicación se abroga el reglamento publicado el 9 de diciembre de 2019.

La Oficina de la titular del Ejecutivo federal se integra por las unidades administrativas de apoyo técnico, administrativo y operativo.

Lee también Anticorrupción pide a Femexfut más datos sobre presunta extorsión en el Inai; “en los expedientes no viene nada”, señala

La presidenta Claudia Sheinbaum en la “Mañanera del Pueblo” del 4 de agosto de 2026 en Palacio Nacional. Foto: Luis Camacho/ EL UNIVERSAL

Decreto desaparece la Vocería

El decreto indica la desaparición de la Vocería y mantiene la Coordinación General de Comunicación Social.

Las unidades de apoyo técnico están integradas por la Jefatura de la Oficina de la Presidencia de la República; la Secretaría Particular; la Secretaría Técnica del Gabinete; la Coordinación General de Política y Gobierno; la Coordinación General de Comunicación Social; la Coordinación General de Programas para el Desarrollo; la Coordinación General de Asesores; la Coordinación General de Asuntos Intergubernamentales y Participación Social; y la coordinación General de Vinculación e Información.

[Publicidad]

Mientras que las unidades de apoyo administrativo están integradas por Secretaría Privada; Unidad de Ayudantía; Unidad de Administración y Finanzas; Unidad de Transparencia; y Dirección General de Atención Ciudadana.

Las unidades de apoyo operativo están integradas por la dirección General de Presupuesto y Recursos Financieros; dirección General de Recursos Humanos y Organización; dirección General de Recursos Materiales, Servicios Generales y Archivo; y dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones.

Lee también Morena inicia proceso para suspender militancia de Nay Salvatori y Grace Palomares; diputadas se burlaron de adultos mayores

[Publicidad]

La Unidad de Ayudantía

La Unidad de Ayudantía tiene las atribuciones de poyar de manera personal e inmediata a la Presidenta para el desarrollo de sus actividades públicas y privadas; dar seguimiento a las instrucciones y acuerdos que la Mandataria le indique; y realizar las acciones necesarias para verificar su cumplimiento.

También coordinar, organizar, ejecutar y supervisar las actividades logísticas necesarias para los eventos en los que participe la persona titular del Ejecutivo Federal, incluido el transporte terrestre y aéreo, alojamiento, alimentación, comunicaciones, sonido, apoyo médico y otros servicios.

Además, establecer y mantener contacto con las autoridades competentes en materia de seguridad pública, protección civil, servicios médicos y cuerpos de auxilio, a fin de coordinar las estrategias de prevención, seguridad y atención necesarias para el cumplimiento de la agenda presidencial en los eventos en los que participe la persona titular del Ejecutivo Federal.

[Publicidad]

Lee también ¿Qué exigen los aspirantes aceptados en la UNAM que rechazan el examen de control?; esto dice su pliego petitorio

Entre otras, destaca conducir e implementar las acciones necesarias para resguardar la integridad de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Este decreto entra en vigor el miércoles 5 de agosto, un día después de su publicación en el DOF.

[Publicidad]

em