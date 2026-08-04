Luego de que el INE resolvió prohibir que se llame “narcopartido” a Morena, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo acusó “hipocresía” después de que los priistas Rubén Moreira y Alejandro Moreno Cárdenas acusaron intento de censura.

En su conferencia mañanera de este miércoles 4 de agosto en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo insistió en que “hay mucha hipocresía en la derecha” y cuestionó qué diría Jesús Silva Herzog “de que el PRI es la derecha en México”.

Señaló que Alito Moreno se amparó para que la gobernadora dé Campeche, Layda Sansores, no hablara de él en sus programas de redes sociales.

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“Ahora él dice mentiras, y el INE le dice ‘oiga, usted es un funcionario’, porque es un funcionario público, es líder de un partido, no puede estar emitiendo estos anuncios porque no está dentro del código electoral. Y entonces: ‘¡Ay, censura!’. Y luego él”, dijo.

“Hay mucha hipocresía en la derecha”, insistió al exhibir a periodistas que hablan de “narcopartido” sin ninguna prueba.

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El coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, aseguró que el INE “se convierte en sensor de las voces libres” por prohibir al presidente nacional de su partido, Alito Moreno, publicar críticas en contra del régimen, con diversos adjetivos, como “narcopartido” o “narcogobierno”.

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“El INE se está convirtiendo en una amenaza para la democracia, que además tiene temas selectivos. Yo no los veo en este momento discutir cómo garantizar que el crimen organizado no se meta en las elecciones. Se convierte en sensor de las voces libres”, afirmó.

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Acusó que el Instituto Electoral violó la libertad de expresión que la Constitución confiere a los legisladores, ya que Alito Moreno actualmente es senador de la República.

“A mí me preocupa esta censura del INE porque Alejandro Moreno es senador. El artículo 61 dice que él no puede ser reconvenido y ahora resulta que le bajan los spots y ahora resulta que no puede decir lo que él piensa. Pues esto es muy propio de las dictaduras”, refirió.

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El legislador priista dijo que no descarta presentar quejas ante organismos internacionales por este caso, que aseguró contraviene a la libertad de expresión, y otros, como los lineamientos del derecho de las audiencias propuestos por el Ejecutivo federal.

“Primero, vamos a seguir señalando esto. Segundo, yo no descarto ir a los organismos internacionales para defender la libertad de expresión, que es la que le está siendo conculcada a Alejandro Moreno, la libertad de prensa, que es la de ustedes y el derecho que tenemos de información”, dijo.

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