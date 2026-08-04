La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que el retiro de visas a funcionarios mexicanos es un asunto personal y sostuvo que, con respecto a las acusaciones que pesan contra algunos por presuntos vínculos con el crimen organizado, tiene que haber pruebas.

Durante su conferencia matutina en el Salón Tesorería en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo expresó que “es un asunto personal de cada quien”.

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En ese sentido, la Mandataria indicó que sobre las acusaciones contra funcionarios mexicanos por vínculos con el crimen organizado, “tiene que haber pruebas acordes con el sistema acusatorio mexicano y cuando hay pruebas se procede, así de claro y transparente”.

Adicionalmente, la Presidenta destacó la detención de presidentes municipales y funcionarios durante su gobierno donde se encontraron pruebas de su vínculo con la delincuencia organizada.

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