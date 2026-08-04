El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, reportó que en Tlalpan, Ciudad de México, fue detenido un sujeto de 38 años que transportaba 217 kilogramos de cocaína, ocultos en un compartimento de un vehículo.

“Continuará la investigación para definir rutas de trasiego así como destino final”, informó el funcionario federal vía redes sociales.

De acuerdo con García Harfuch, este operativo se realizó como parte de las acciones de vigilancia de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX)

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Como parte de las acciones de vigilancia de @SSPCMexico y @SSC_CDMX en Tlalpan, Ciudad de México, fue detenida una persona que transportaba 217 kg de cocaína ocultos en un compartimento de un vehículo. Continuará la investigación para definir rutas de trasiego así como destino… pic.twitter.com/GEtiWOyoN0 — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) August 4, 2026

Así fue detenido el sujeto que transportaba cocaína en Tlalpan

La SSPC agregó en un boletín que los elementos implementaron un dispositivo de seguridad sobre la carretera México-Cuernavaca, en las inmediaciones de la alcaldía Tlalpan y a la altura del kilómetro 5+400, en donde detectaron una camioneta de carga cuyo conductor realizaba “cambios constantes e intempestivos de carril, poniendo en riesgo la seguridad de los demás usuarios de la vía”.

De acuerdo con la autoridad, se le marcó el alto y se le efectuó una revisión con la finalidad de prevenir un accidente y evitar alguna conducta ilícita.

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Resultado de la inspección, los agentes detectaron modificaciones en la carrocería y la parte trasera de la unidad, donde localizaron un doble fondo que ocultaba 217 paquetes de cocaína.

El sujeto detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público, quien continuará con las indagatorias del caso y determinará su situación jurídica.

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