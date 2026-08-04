La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reiteró el rechazo de su gobierno a la política arancelaria impulsada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al considerar que la integración económica de América del Norte debe fortalecerse mediante el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), y no con barreras comerciales entre los socios de la región.

Cuestionada sobre la demanda presentada por 25 estados estadounidenses contra el gobierno federal por la política de aranceles, la mandataria evitó pronunciarse sobre asuntos internos de ese país, aunque insistió en que México mantiene su desacuerdo con ese tipo de medidas.

“Más allá de la política de Estados Unidos y lo que hayan hecho los estados, porque eso no voy a opinar. Nosotros no hemos estado de acuerdo con los aranceles, eso lo saben, prácticamente en ningún país”, señaló durante su conferencia matutina.

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Sheinbaum sostuvo que existen mecanismos distintos a la imposición de aranceles para fortalecer la competitividad económica y enfrentar los retos del comercio internacional.

Explicó que, en el caso de México, la apuesta debe ser consolidar a América del Norte como un bloque económico sólido frente a otras regiones del mundo, aprovechando la integración que brinda el T-MEC.

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“Consideramos que hay otros mecanismos, en todo caso, para fortalecer a una región económica frente a otra y no el esquema de pensar solamente en particular. En nuestro caso, es mejor pensar en América del Norte con el tratado comercial que tenemos frente a las otras regiones del mundo, fortalecernos como región más que ponernos límites internamente”, afirmó.

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La titular del Ejecutivo indicó que esa postura ha sido expresada por el gobierno mexicano durante las negociaciones bilaterales con Estados Unidos, aunque subrayó que la definición de la política comercial corresponde exclusivamente a Washington.

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“Esa siempre ha sido nuestra opinión y la hemos manifestado, evidentemente, en las negociaciones. Pero es una decisión que toma el gobierno de Estados Unidos”, dijo.

Respecto al litigio promovido por gobiernos estatales estadounidenses contra la estrategia arancelaria de Trump, Sheinbaum dejó claro que no emitirá comentarios sobre un proceso que pertenece al ámbito interno de Estados Unidos.

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“Ya lo que ocurre en el interior de Estados Unidos, pues ya es tema de ellos”, concluyó.

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