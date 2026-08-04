Cecilia Tijerina niega recurrir a la ingesta de sustancias ilícitas, como se especuló, luego de que otorgara una entrevista y, revela que, desde que era una adolescente tuvo que ser sometida a terapias y consultas psiquiátricas, debido a la depresión y los episodios de ansiedad que padecía.

La actriz, mejor recordada por su papel como Mónica Sánchez Zúñiga en "Muchachitas", aclara que no se encontraba bajo el influjo de ninguna droga cuando sostuvo una conversación con Matilde Obregón, entrevista que, para muchos usuarios, resultó polémica, debido al comportamiento hiperactivo de Tijerina.

Además, compartió a "Venga la alegría" que, el único medicamento que consume es por indicación médica; se trata de un fármaco antidepresivo que trata crisis de pánico, episodios de ansiedad y que, regularmente, es recetado a pacientes con trastorno obsesivo compulsivo.

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"Medicada sí, por supuesto, drogas nunca, nunca he probado ni una sola droga, me han ofrecido de todo, no he probado nada, tomo (un antidepresivo), con mucho orgullo porque me hace muy bien", dijo al matutino.

Para Cecilia no es un tabú hablar acerca de la salud mental pues, desde que tenía 13 años, comenzó a tomar terapias y asistir al psiquiatra.

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"Yo estoy en terapia desde los 13 años, empecé a ir a una psicóloga porque tenía unas depresiones muy fuertes y, yo, ya tenia pensamientos (de quitarme la vida) en esa época", ahondó.

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Ese momento coincidió con el tiempo en que "Ceci" audicionó para ser parte de la obra "Vaselina", como contó en la tan comentada entrevista que sostuvo con Matilde Obregón.

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Tijerina era fan de Timbiriche y, Benny Ibarra hijo era su amor platónico, por lo que, cuando su madre supo que Jullisa y Martha Zabaleta estaban por realizar castings para la puesta en escena, su madre no dudó ni un instante en llevar a su hija para participar.

"Era superfan de Timbiriche a los 11 años, entonces, mi mamita, me dice ´oye, ya averigué donde vive Benny´, las dos estábamos enamoradas de Benny, (también me dijo) ´ya sé el número de Benny´, entonces hablábamos, bueno no hablábamos, (erámos) las mudas, entonces contestaba Benny, contestaba Julissa y (Benny decía) ´mamá, ¿quién habla?, (y ella decía) ´pues alguna tonta´, entonces colgaba".

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Y, aunque cuando realizó el casting, fue aceptada, el elenco ya estaba completo y participó como extra de varios personajes femeninos de la obra, hasta que llegó una nueva oportunidad para ella, el concurso de "La doble de Lucerito", en la que conoció a la ganadora; Gloria Trevi y a Angélica Rivera quien, tan sólo en unos años, se convertiría en una reconocida actriz.

Pero, en la época que "extrenó" en Vaselina, Tijerina recuerda que fue bulleada y no se hizo de ninguna amistad.

"Me portaba muy mal, rebelde sin causa y, luego, me peleaba con todo el mundo, me hacían la ley de hielo; cuando entré a ´Vaselina´ a los 13 años, ólvidalo, me hicieron la ley del hielo todas".

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En ese tenor, la actriz dijo a la periodista que, de acuerdo a los síntomas que leyó con los que son diagnosticadas las persona con neurodivergencia, la cual no es considerada una enfermedad, sino una cualidad en la personalidad que provoca que la información sea procesada de forma distinta a la que, habitualmente, es digerida por el grueso de la población, ella considera que podría ser una persona neurodivergente.

Y, a los 15 años, fue expulsada de la secundaria donde estudiaba; cuando cumplió 20, su suerte, en términos sociales, no cambió pues, a pesar de que fue seleccionada para ser una de las protagonistas de "Muchachitas", nunca sostuvo una buena relación con sus co-progatonistas, Kate del Castillo, Tiaré Scanda y Emma Laura.

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"En una época sí éramos amigas, pero luego nos peleamos".

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Señales de aviso y cómo prevenir el suicidio

De acuerdo con la OMS, el suicidio es el acto deliberado de un sujeto de atentar contra su vida. El comportamiento suicida es un fenómeno conductual complejo de entender, pero debe tomarse en serio y brindar ayuda a quien lo manifieste.

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La señales de alerta son:

Hablar de sentir que no hay esperanza o que no hay razón de vivir

Hablar de sentirse atrapado o tener un dolor insoportable

Hablar sobre ser una carga para otras personas

Aumento en el uso de alcohol o drogas

Actuar de manera ansiosa, agitada o peligrosa

Dormir muy poco o demasiado

Aislarse o sentirse aislado

Demostrar ira o hablar de vengarse

Mostrar cambios extremos de temperamento

Si detectas alguna o varias de estas señales en una persona cercana, no la dejes sola, pide ayuda a un especialista o comunícate a la Línea de la Vida a través de redes sociales @LaLineaDeLaVidamx y @LineaDe_LaVida, así como vía telefónica 800 911 2000.

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