La Cámara de Diputados analizará los casos de compra de minirrefinerías a través de internet, lo cual ha permitido a los grupos criminales migrar de la ordeña de ductos a refinar su propio hidrocarburo. Lo anterior con el fin de regular el tema.

En conferencia de prensa, la presidenta de la Mesa Directiva, Kenia López Rabadán, calificó de “preocupante” el que en México “haya refinerías como si fueran tienditas”.

“Estas pseudorefinerías ilegales no solo causan daños al erario, ponen en riesgo a las personas que viven en zonas aledañas, no puede ser posible que el crimen organizado suponga que no hay estado de derecho y por ello instale su propia infraestructura ilícita, evidentemente después de ver la investigación de EL UNIVERSAL, me obliga a decir públicamente “claro, hay que legislar”, y hay que dar certeza a los mexicanos de que eso no puede suceder”, declaró.

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El pasado lunes, EL UNIVERSAL dio a conocer que la recurrente aparición de microrefinerías en diferentes entidades del país está ligado a la apertura de un mercado en la web que vende dicha infraestructura a la vista todos y no ha sido regulada.

Plataformas globales de comercio electrónico —como el consorcio chino Alibaba Group— ofertan catálogos de minirrefinerías de petróleo con columnas de destilación cuyos precios oscilan entre los 2 mil 500 y los 700 mil dólares, dependiendo de su escala y capacidad de producción.

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La investigación de El Gran Diario de México indica que el vacío legal en la Ley de Hidrocarburos mexicana y la falta de regulación permiten la compra de estas instalaciones sin ninguna consecuencia legal.

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Al respecto, López Rabadán adelantó que en la plenaria de su grupo parlamentario (PAN) planteará la posibilidad de que se impulse una iniciativa en la materia con carácter de prioritario.

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“En el PAN habremos de tener nuestra reunión plenaria y este tema será una prioridad para el grupo parlamentario, es necesario cubrir ese hoyo legislativo para dar certeza de legalidad en términos que no dejen lugar a duda de que no puede haber refinerías como si fueran tienditas u Oxxos”, aseveró.

Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán (28/07/2026). Foto: Especial

Monreal pide fortalecer vigilancia en aduanas

Por su parte, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, llamó a fortalecer la vigilancia en las aduanas, debido a que los complejos son importados por piezas desde otros países, y montados días después ya en territorio mexicano.

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“Hace falta vigilancia en las aduanas, yo creo que el marco jurídico es suficiente desde el momento mismo en que prohíbe ese tipo de instalaciones privadas sin la autorización de la comisión de energía y de Pemex, pero no tenemos problema en reforzar esta medida, buscar que estos huecos no sean motivo de cometer estas fechorías en contra del Estado mexicano”, expuso.

Monreal Ávila, consideró que el reportaje de EL UNIVERSAL puede ser insumo para comenzar una carpeta de investigación acerca de la acción.

“El periódico da muchos elementos para iniciar carpetas de investigación y yo exhortaría a la Fiscalía General de la República para que apliquen con rapidez una investigación sobre estas minirefinerías que están coadyuvando a este nuevo tipo de modalidad de empresas criminales”, declaró.

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La legislación vigente regula la construcción y la operación de refinerías en términos generales, pero no contempla las dimensiones de una minirrefinería ni restringe la compra, importación o transportación de estas maquinarias industriales en las aduanas.

Al no ser catalogadas como armas o sustancias prohibidas, los grupos delictivos aprovechan su capacidad económica con la finalidad de importarlas desarmadas de forma legal, requiriendo apenas unos días para montarlas y dejarlas operando en la clandestinidad.

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“Debemos de reforzar la vigilancia en las aduanas y en las carreteras, tener más cuidado en la supervisión de las mismas para que no se instalen este tipo de empresas criminales que refinan el petróleo de la nación”, concluyó el líder guinda.

Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados (21/04/2026). Foto: Captura de pantalla X RicardoMonrealA

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