Los diputados federales de Morena que busquen la reelección para 2027 no deben pedir licencia aún y el partido les garantizará las condiciones para que puedan competir una vez más el cargo, así lo puntualizó la presidenta nacional del partido, Ariadna Montiel Reyes.

En conferencia de prensa, Montiel Reyes precisó que varios diputados federales se han acercado al partido para preguntar si deben pedir licencia para competir por la Coordinación Distrital en Defensa de la Soberanía y la Transformación que les corresponde, a quienes les ha recomendado no pedir licencia.

“Pero, de hecho, nosotros somos quienes hemos propuesto, hemos analizado que no haya necesidad de hacerlo. Y les hemos dicho a los diputados que nos preguntan que nadie tome una decisión hasta conocer la convocatoria, pero va en ese sentido, ya se sabe que va en ese sentido”, dijo.

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Ariadna Montiel Reyes, presidenta nacional de Morena, en conferencia de prensa del martes 9 de junio de 2026. Foto: Especial

Monreal solicitó trato preferente a interesados

Este lunes, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, solicitó a la dirigencia nacional de Morena que aplique reglas diferenciadas para las y los diputados guindas que busquen la reelección.

A través de un video que compartió en sus redes sociales, el legislador solicitó que no se les obligue a pedir licencia, bajo el argumento de que ello, entorpecería el trabajo legislativo.

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Ricardo Monreal informó que hasta ahora, 41 de los 253 congresistas federales de Morena, han pedido licencia para separarse del cargo en distintos momentos, y considero que la cifra incrementará con los que quieren reelegirse.

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“Entonces no queremos que se interrumpa el trabajo legislativo, ni queremos que haya obstáculos para la aprobación de esta agenda legislativa nutrida”, indicó.

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Ricardo Monreal dijo confiar en el trabajo del comité de evaluación. Foto: Especial

Aplazo de la convocatoria podría durar semanas

Sumado a ello, la presidenta nacional de Morena admitió que el retraso de la convocatoria para los Coordinadores Distritales en Defensa de la Soberanía y la Transformación podría llevar semanas, luego de que nos e publicara este 3 de agosto.

Aseguró que el partido está trabajando de cerca en la realización de asambleas a nivel estatal, que eventualmente definirán a los coordinadores estatales, tras la aplicación de encuestas.

Recordó que el partido tiene hasta diciembre para definir a los coordinadores y eventuales precandidatos, que arrancarán el periodo legal de precampañas hasta enero de 2027, como lo marca el calendario electoral.

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