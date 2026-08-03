El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, solicitó a la dirigencia nacional de Morena, a cargo de Ariadna Montiel, que aplique reglas diferenciadas para las y los diputados guindas que busquen la reelección.

A través de un video que compartió en sus redes sociales, el legislador solicitó que no se les obligue a pedir licencia, bajo el argumento de que ello, entorpecería el trabajo legislativo.

"Mi propuesta, respetuosa, a Morena es que no se permitan las mismas reglas, es decir, que no se separen del cargo los legisladores, porque tendríamos dificultades para la incorporación de suplentes, dado que en algunos casos no hay suplentes y son los que ahora están fungiendo como propietarios", expuso.

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La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, en conferencia de prensa del 21 de julio de 2026. Foto: Diego Simón Sánchez/ EL UNIVERSAL

41 de los 253 diputados de Morena han pedido licencia

Ricardo Monreal informó que, hasta ahora, 41 de los 253 congresistas federales de Morena han pedido licencia para separarse del cargo en distintos momentos, y consideró que la cifra incrementará con los que quieren reelegirse.

"Entonces no queremos que se interrumpa el trabajo legislativo, ni queremos que haya obstáculos para la aprobación de esta agenda legislativa nutrida", indicó.

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El también presidente de la Jucopo explicó que a partir del 1 de septiembre, fecha en que inicia el tercer periodo ordinario de sesiones, tendrán como preferente una agencia con 20 iniciativas de diversos ámbitos.

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"Es una agenda legislativa nutrida, muy ambiciosa y muy importante para la vida del país: actualizar el sistema normativo mexicano y también dar respuestas a muchas de las inquietudes, exigencias y demandas nuevas. Cuando menos, tenemos una veintena de temas de urgencia que vamos a deliberar y, en su caso, aprobar", puntualizó.

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Recordó que por última ocasión, se permitirá la reelección a los legisladores y a los presidentes municipales: "2027 será la única ocasión y la última que se permitirá la reelección, solo para el caso de legisladores y de ayuntamientos; y en el 30, en el 2030, ya se prohíbe, esa es una disposición constitucional, ya no habrá reelección en ningún cargo".

Detalló que el proceso de inscripción para reelegirse, programado para hoy lunes 3 de agosto, se pospuso para finales de agosto por lo que hizo votos en que las nuevas reglas permitan buscar la reelección sin necesidad de pedir licencia.

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