Con el objetivo de impulsar el golf juvenil mexicano, Gaby López encabeza la segunda edición del torneo “Gaby López Open 2026”.

Del martes 4 al jueves 6 de agosto, más de 120 jugadores competirán, en el Club de Golf México, por crear una conexión con los mejores programas universitarios estadounidenses.

Para la anfitriona, este “gran evento” es oportunidad para que los y las golfistas del futuro “tengan mucha más visibilidad”. Su intención es crear un “puente” con el profesionalismo.

“Todo surge con la idea de lo que los niños y las niñas se crean profesionales desde ahorita, que tengan un nivel más alto para que cuando lleguen a Estados Unidos tengan las herramientas y esos escenarios no los hagan sentir chiquitos. Una de mis misiones es crear esa plataforma directa hacia el profesionalismo”, declaró.

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En conferencia de prensa, la tres veces ganadora en la Ladies Professional Golf Association (LPGA) manifestó sentirse “muy contenta” de acercarse a la juventud que tiene el mismo anhelo que cuando ella era niña y de motivarles para que vean “se puede con trabajo y mucha creencia”.

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“Trayéndoles un torneo profesional es justamente con lo que yo hubiera soñado cuando era niña porque es muy más fácil así aspirar a ser parte de un tour profesional. Yo salí del Club de Gol México y [quiero] decirles, hacerles sentir y transmitirles que se pueden lograr las cosas, las victorias grandes, el tour y el sueño no están tan lejos”, expresó.

La golfista olímpica (Río 2016, Tokio 2020 y París 2024) también compartió su entusiasmo porque “las generaciones que vienen hacen soñar” y confía en que el “Gaby López Open 2026” servirá para que logren “expandir sus sueños”.

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“El futuro de México se siembra en estos torneos y en estos niños y niñas que se levantan para practicar y ser mejores. Viene una camada muy importante y vamos a poder tener más jugadores y jugadoras más años seguidos en los tours más importantes. Este torneo es la puerta para que las siguientes generaciones puedan desarrollarse y soñar en un futuro con un torneo profesional”, añadió la número 20 del Ranking de la LPGA.