Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez celebraron los tres años de su hijo León, quien pronto conocerá a su hermanita María que viene en camino, así lo anunció hace unas semanas la pareja que aunque siempre ha cuidado mucho la privacidad familiar, en esta ocasión compartió una foto inédita de su hijo mayor.

León Rivera Rodríguez, nació la noche del 3 de agosto de 2023, la exconductora de "Venga la Alegría" mostró muchos detalles de su embarazo a través de redes, fotos luciendo su pancita y detalles de su sentir se hicieron públicos, sin embargo, han sido muy cuidadosos con ocultar el rostro de su hijo.

A tres años de su llegada, Cynthia Rodríguez compartió una foto en la que aparece en la playa junto a León, quien porta un sombrero mientras juega con la arena. La publicación fue musicalizada con el tema "¿Qué significa el amor?", de su esposo Carlos Rivera.

En su mensaje, Cynthia agradece la llegada de su hijo, a quien define como un niño mágico y maravilloso.

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"3 años del amor más bonito.¡Feliz cumpleaños, mi León! Gracias a Dios por tu vida y por la bendición de ser mamá de un niño tan mágico y maravilloso. Siempre juntos, amorcito mío".

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Cynthia Rodríguez comparte esta foto con su hijo León que cumple 3 años. Instagram carlosrivera

El cantante de 40 años también felicitó a su hijo con el video de su tema "¿Qué significa el amor?", el cual lanzó en abril de 2025 y en el que aparece León.

La canción se la dedica a su hijo; Carlos Rivera confesó que al tener a su pequeño en brazos experimentó un amor absoluto, y en su felicitación de cumpleaños reconoció que el día que nació León es el día mas espectacular que he vivido.

"Hoy se cumplen 3 añitos del día mas espectacular que he vivido en mi vida. Feliz cumpleaños a mi mejor canción… La alegría de mi vida, mi pedacito de amor, mi León".

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Cynthia Rodríguez comparte el pastel con el que celebraron a su hijo León. Instagram cynoficial

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