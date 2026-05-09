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está de manteles largos, celebró su cumpleaños 42 en familia, con su esposo, el cantante , y con su pequeño hijo León; la exconductora de "Venga la Alegría" acompañará esta noche a su marido al concierto que ofrecerá en La México, pero antes, el intérprete de "Te esperaba" le dedicó un amoroso mensaje a su esposa.

La relación entre Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez comenzó de manera discreta después de coincidir en el reality musical “La Academia”, programa que marcó el inicio de sus carreras en televisión. Aunque durante varios años evitaron confirmar públicamente su romance, poco a poco surgieron señales de la cercanía entre ambos, desde viajes juntos hasta mensajes y fotografías compartidas en redes sociales.

La pareja optó por mantener un perfil reservado, alejándose de los escándalos y protegiendo su vida privada pese al constante interés mediático.

En 2022 ambos confirmaron que se habían casado tras varios años de noviazgo, compartiendo fotografías de su boda en redes sociales. Un año después anunciaron el nacimiento de su hijo León, etapa que describieron como una de las más felices de sus vidas. Desde entonces, Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez han mostrado algunos momentos familiares con moderación; compartieron que buscan hacer crecer la familia.

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¿Qué mensaje le dedicó Carlos Rivera a su esposa Cynthia Rodríguez?

, publicó una fotografía para felicitar a su esposa Cynthia, en ella, él aparece cantando mientras ella lo mira sonriente y con amor.

En la dedicatoria, Carlos desea que los años que le quedan por vivir sean junto a Cynthia, quien dice, llegó a mejorar su vida; confesó que la amaría en todas las vidas que ella quiera.

"Amor mío Dios me permita celebrar cada cumpleaños de todos los que nos quedan por vivir. Gracias por iluminar mi vida y llegar para ser de mi mundo un lugar mucho mejor de lo que era. Te amo todas las vidas que tú quieras. Feliz cumpleaños".

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La respuesta de Cynthia fue igual de amorosa, dijo que quiere estar con Carlos todas las vidas, lo llamó 'amor de mi vida' y le agradeció por consentirla tanto.

"Quiero todas las vidas juntos. Te amo tanto, amor de mi vida. Gracias por consentirme tanto y por amarme tan bonito. Dios nos bendiga siempre", escribió.

Carlos Rivera felicita así a su esposa Cynthia Rodríguez.
Carlos Rivera felicita así a su esposa Cynthia Rodríguez.

Aunque la pareja no suele publicar fotos juntos, ni intercambiar mensajes románticos, esta vez Carlos Rivera rompió la discreción y sus propias reglas.

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