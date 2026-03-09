“Yo fui uno de esos niños que soñaba con conocer a sus ídolos”, dice Carlos Rivera, algo nostálgico.

El cantante sigue siendo tan sencillo como el que en 2004 ganó La Academia, aunque en su cabellera negra ya asoman algunas canas. Esta semana cumple 40 años.

“Siento que me falta mucho y me gusta saberlo, porque me motiva a seguir haciendo cosas. He sido muy bendecido: me ha tocado colaborar con muchos de esos grandes artistas de los que aprendí; ojalá Dios quiera y pueda cumplir 70 años más”, comenta en entrevista con EL UNIVERSAL.

Asegura que nunca ha buscado reconocimientos, fama o dinero. Lo que realmente le inspira es su legado como artista mexicano, en especial ser un ejemplo para las nuevas generaciones, incluido León, su pequeño de tres años.

“Me conmueve mucho ver a pequeños a los que les gusta algo que haya hecho. Por eso siempre vuelvo a mi tierra: recuerdo que yo no tenía muchas referencias hacia dónde voltear. Hoy quizá haya quien diga: ‘si él pudo, yo también puedo’”, afirma el cantante.

Presume su origen

Nacido en Huamantla, Tlaxcala, el estado más pequeño de la República mexicana, Rivera ha tenido una trayectoria destacada en la música y también en el teatro; además, en televisión presume una nominación al Emmy.

Discos de diamante, platino, oro y más, así como múltiples premios adornan las vitrinas de Carlos, pero para él hay un reconocimiento más grande: el amor de la gente, mismo que le hace recordar permanentemente sus raíces.

Hace unos días, fue inmortalizado en un mural del Salón Tenampa. Foto: Fernanda Rojas / EL UNIVERSAL

“Para mí lo más importante es decir que soy mexicano, de Tlaxcala, orgulloso de quién soy y de dónde viene mi familia, de lo que me fue enseñado. Nunca me he sentido más orgulloso de ser mexicano y de poder llevar nuestra música a donde sea que vaya”, explica.

Lleno de amor

Tanto el amor a su tierra como la felicidad eran dos de los no negociables para el intérprete de “Recuérdame” desde su juventud.

Asegura que su alegría estaba en la música, no en llenar grandes recintos, sino en dejar fluir sus emociones con voz y guitarra, incluso en las calles de su pueblo.

“Iba a ser feliz cantando donde fuera. La vida, Dios y el público han sido muy generosos conmigo; hoy incluso tengo planeado hacer una Plaza de Toros y eso me llena de alegría. Pero era feliz cuando hacía pequeños conciertos en Huamantla. Eso es lo importante: no esperé a tener éxito para ser feliz; lo he sido en cada etapa”, apunta.

En lo personal, la buena fortuna también lo acompaña: mantiene una relación de una década con Cynthia Rodríguez, se casó en 2022 y un año después nació su primogénito, una cadena de acontecimientos que no imaginó.

“Estoy en una etapa de estabilidad, en el lugar donde quiero estar. No me imagino en otro con la música, con esta gira, y en mi vida personal ni se diga. Si pienso en cómo me veía a esta edad, es mucho mejor de lo que imaginaba”, señala.