Carlos Rivera ha cumplido uno de sus más grandes sueños: ocupar un lugar junto a grandes estrellas de la música mexicana como Pedro Infante, Juan Gabriel, Lucha Villa y Vicente Fernández.

El cantante develó esta mañana el retrato con el que quedó inmortalizado en el emblemático Salón Tenampa, un lugar que, en sus paredes, guarda gran parte de la historia de la música mexicana.

“Es hasta abrumador mirarme alrededor de todos estos grandísimos artistas que son leyendas. Tuve la oportunidad de cantar con muchos de ellos, como Juan Gabriel”, dijo, visiblemente emocionado, en conferencia de prensa.

En la pintura se puede ver al exacadémico portando un zarape blanco que, según contó, fue hecho por una familia de artesanos de Huamantla, su pueblo natal, además de estar adornado con flores de cempasúchil y las características alfombras de Día de Muertos.

Rivera, además de presentar su imagen, aprovechó para hablar sobre "Vida México", su nuevo disco y con el que busca mantener viva la esencia mexicana.

"Estoy cantando canciones tradicionales de nuestro México y las voy a llevar por todos lados porque es un orgullo enorme, Mi comprimos es que esas canciones sigan vivas a lo largo de las nuevas generaciones”, agregó.

Finalmente, el intérprete de "Me muero" aseguró que, aunque es un amante de toda la música, no incursionaría en los corridos tumbados o géneros similares, pues no comulga con el tipo de letras que presentan.

“No le tengo miedo a ningún género musical. Lo importante para mí siempre ha sido cuidar la lírica, que la letra me represente a mí, a mis valores, a lo que yo soy y a lo que siempre he cantado”, finalizó.

