Más Información

Dan voz a compositores marginados históricamente en el ciclo "Jóvenes Directoras Latinoamericanas"

Dan voz a compositores marginados históricamente en el ciclo "Jóvenes Directoras Latinoamericanas"

Patrimonio cultural en riesgo por los bombardeos en Oriente Medio; la Unesco exige su protección

Patrimonio cultural en riesgo por los bombardeos en Oriente Medio; la Unesco exige su protección

Compañía Nacional de Ópera estrenará en México "Ascenso y caída de la ciudad de Mahagonny",  de la dupla Weill-Brecht

Compañía Nacional de Ópera estrenará en México "Ascenso y caída de la ciudad de Mahagonny",  de la dupla Weill-Brecht

37 artistas exploran el autorretrato, en la Galería de Arte de la Secretaría de Hacienda

37 artistas exploran el autorretrato, en la Galería de Arte de la Secretaría de Hacienda

Descubren esqueleto humano de más de 8 mil años en cenotes del Caribe mexicano

Descubren esqueleto humano de más de 8 mil años en cenotes del Caribe mexicano

“Nos están dando atole con el dedo”: trabajadores de base de Cultura exigen aumento salarial 

“Nos están dando atole con el dedo”: trabajadores de base de Cultura exigen aumento salarial 

ha cumplido uno de sus más grandes sueños: ocupar un lugar junto a grandes estrellas de la música mexicana como Pedro Infante, Juan Gabriel, Lucha Villa y Vicente Fernández.

El cantante develó esta mañana el retrato con el que quedó inmortalizado en el emblemático Salón Tenampa, un lugar que, en sus paredes, guarda gran parte de la historia de la música mexicana.

“Es hasta abrumador mirarme alrededor de todos estos grandísimos artistas que son leyendas. Tuve la oportunidad de cantar con muchos de ellos, como Juan Gabriel”, dijo, visiblemente emocionado, en conferencia de prensa.

Lee también

En la pintura se puede ver al exacadémico portando un zarape blanco que, según contó, fue hecho por una familia de artesanos de Huamantla, su pueblo natal, además de estar adornado con flores de cempasúchil y las características alfombras de Día de Muertos.

Rivera, además de presentar su imagen, aprovechó para hablar sobre "Vida México", su nuevo disco y con el que busca mantener viva la esencia mexicana.

"Estoy cantando canciones tradicionales de nuestro México y las voy a llevar por todos lados porque es un orgullo enorme, Mi comprimos es que esas canciones sigan vivas a lo largo de las nuevas generaciones”, agregó.

Finalmente, el intérprete de "Me muero" aseguró que, aunque es un amante de toda la música, no incursionaría en los corridos tumbados o géneros similares, pues no comulga con el tipo de letras que presentan.

“No le tengo miedo a ningún género musical. Lo importante para mí siempre ha sido cuidar la lírica, que la letra me represente a mí, a mis valores, a lo que yo soy y a lo que siempre he cantado”, finalizó.

Lee también

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

José Manuel Figueroa presenta nueva demanda contra Imelda Tuñón y pide investigar presunto daño a su sobrino. Foto: AGUSTIN SALINAS/EL UNIVERSAL / Tomada Instagram @imetunon

José Manuel Figueroa presenta nueva demanda contra Imelda Tuñón y pide investigar presunto daño a su sobrino

La fecha que Nodal olvidó agregar a su calendario de mayo de 2024 cuando comenzó su romance con Ángela Aguilar. Foto: AFP

La fecha que Nodal olvidó agregar a su calendario de mayo de 2024 cuando comenzó su romance con Ángela Aguilar

¿Venganza o amor? Aseguran que fotos de Emma Watson y Gonzalo Hevia fueron filtradas para molestar a Belinda. Foto: AP/AFP/TikTok

¿Venganza o amor? Aseguran que fotos de Emma Watson y Gonzalo Hevia fueron filtradas para molestar a Belinda

Muere Ana Luisa Peluffo: ¿De qué falleció la diva que escandalizó a México con el primer desnudo del cine?. Foto: ANDA / X

Muere Ana Luisa Peluffo: ¿De qué falleció la diva que escandalizó a México con el primer desnudo del cine?

Megan Fox. Foto: AFP

Megan Fox vuelve a Instagram con atrevida sesión en lencería diminuta y sorprende

[Publicidad]