La presentación de Justin Bieber en el festival de música Coachella celebrado el pasado 12 de abril, así como el hospedaje del hijo del secretario de Economía, Marcelo Ebrard, en la embajada de Londres fueron los dos momentos que las y los usuarios en redes sociales viralizaron en memes.

Justin Bieber comparte su pantalla en pleno Coachella

“¿Pueden ver mi pantalla?” es una frase común en el universo del godinato cada que se hace una junta por videollamada, pero esta práctica llegó hasta el escenario de Coachella, donde el cantante Justin Bieber ofreció un show bastante peculiar: compartir su pantalla de YouTube en el escenario, para seleccionar videos suyos y cantar en vivo a la par.

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Para muchos, el espectáculo de Bieber fue considerado como una burla y no pudieron evitar compararlo con el de Sabrina Carpenter, quien una noche antes tiró la casa por la ventana –y este viernes lo hizo de nuevo, al invitar a Madonna a cantar con ella. Sin embargo, también hay que recordar que Bieber es un cantante que llegó al estrellato de la mano de YouTube y sus videos caseros, por lo que el performance pudo haber sido un homenaje a su carrera.

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Hijo de Ebrard de hospedó en la embajada de Londres

Por allá de 2021, con la pandemia de Covid-19, la humanidad estaba en modo supervivencia. Aunque de formas a formas porque mientras estudiantes mexicanos en el extranjero batallaban para seguir financiando su educación y estancia en medio de la crisis, el hijo de Marcelo Ebrard, entonces secretario de Relaciones Exteriores, encontró posada libre de costo en la embajada de Inglaterra.

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“El hijo de Ebrard no solo gozaba del hospedaje durante su estancia por estudios de maestría sino de todos los servicios de la residencia: aseo de los espacios, lavado y planchado de ropa, más preparación de alimentos con cocinera personalizada”, escribió Claudio Ochoa Huerta, columnista de EL UNIVERSAL, sobre las actividades del joven Marcelo Patrick Ebrard Ramos.

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Ante la polémica, Ebrard, en plena conferencia matutina reconoció lo ocurrido, pero dijo que a su juicio no fue un abuso: “No veo en ello ningún abuso de mi parte, salvo la proclamación de un papá por su hijo. No usamos ningún recurso indebidamente”.

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cdm