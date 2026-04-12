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La aparición de en el no pasó desapercibida pues, a pesar de que la cantante acudió como una persona más del público, la broma que hizo cuando Justin Bieber se encontraba en el escenario, junto con sus múltiples fotografías a lado de su pareja, Justin Trudeau, se robaron la atención, indiscutiblemente.

La cantante compartió su experiencia, durante el segundo día de actividades del festival, realizado en el Empire Polo Club, en Indio, California.

Precavida, mostró algunos de los artículos que llevó consigo y que describió como escenciales para "sobrevivir en Coachella", entre los que se encontraba unas gafas de Sol, medicamento para las alergías, vitaminas, desinfectante para manos, bálsamo labial y desodorante.

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Otra de las cosas que llamó la atención fue la frase estampada en la playera de la cantante, la cual rezaba: "por favor no me des de tu vaporizador, diga lo que diga".

Todo el rato, la cantante de "Roar" se paseó junto a su pareja, exprimer ministro canadiense, Justin Trudeau que, a diferencia a como estamos acostumbrado a verlo, usó ropa informal; jeans, tenis, una playera blanca y una gorra.

Además de bailar en las zonas VIP y comer sopa instantánea, en realidad, la pareja experaba la presentación más esperada de la noche; la actuación de Justin Bieber, quien sorprendió a sus fanáticos, cuando, luego de interpretar algunos de sus temas más recientes, preguntó a sus fans, conectados desde la transmisión de YouTube, cuáles de sus canciones quería escuchar.

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Y, mientras el cantante de "Baby" usaba su cuenta de YouTube, Katy, una comediante innata, no dudó en hacer un comentario que ya dio la vuelta a internet, a través del que connotaba el alivio que experimentó al ver que Justin tenía una cuenta premium, pues de esa manera, se saltarían todos los comerciales que aparecen en la plataforma.

"Menos mal que tiene YouTube Premium, no quiero ver anuncios", dijo.

melc

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