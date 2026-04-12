Con un show bastante interactivo e introspectivo, Justin Bieber subió al escenario principal de Coachella 2026 para cerrar el escenario principal y reconciliarse con su pasado durante el segundo día del festival; armado solo con una hoodie rosa y una computadora, el canadiense deleitó a sus fans.

Tras un primer saludo en forma de “ALL I CAN TAKE”, tomó el micrófono para hablar con sus fans, tanto los que estuvieron esta noche en Indio, California como los miles que siguieron la transmisión en vivo del evento, como si de un stream se tratara.

“Hay algunas caras hermosas en el público esta noche, también tenemos mucha gente en casa viendo, en su sala, en su habitación, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo están en casa? Estaba pensando que tal vez podrían ayudarme con las canciones de esta noche, tal vez ayudarme a elegir sus favoritas, solo díganme la canción que quieren escuchar esta noche y tal vez la toquemos”, dijo.

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Aunque parecía una promesa difícil de cumplir por toda la preparación que implica un concierto en vivo, sobre todo en un festival como Coachella, Bieber realmente cumplió, luego de tocar un par de canciones más.

Justin siguió con algunos temas de su más reciente disco, “Swag II” como “SPEED DEMON”, “FIRST PLACE” y “BUTTERFLIES”, para después volver a la computadora y leer el chat en vivo.

“Muy bien, muy bien, muy bien, estoy viendo algunas canciones en el chat que quieren que toque, hay muchos “WALKING AWAY”, ¿deberíamos tocarla? Hagámoslo”, señaló antes de comenzar con esta canción.

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The Kid Laroi subió al escenario para cantar “STAY” junto a Bieber, una de las canciones más escuchadas del canadiense que incluso a día de hoy se sigue utilizando en vídeos virales de Tik Tok.

Justo en el momento de mayor energía de la noche, la música paró mientras Justin habló de nueva cuenta por el micrófono y agradeció a todos por escucharlo, a la par que dos guitarristas se posicionaron en la tarima para un set acústico.

“Wow, wow, esto es especial, es un sueño que tenía hace mucho tiempo, estar aquí, es maravilloso, es un setlist largo, pero estoy agradecido de estar aquí. Qué noche, vamos a bajar un poco la velocidad para ustedes, espero que lo disfruten”, apuntó previo a "THINGS YOU DO".

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La nostalgia se hizo presente tras “DOTTED LINE” y “EVERYTHING HALLELUJAH”, la pantalla de la computadora de Bieber se proyectó en el escenario, mientras escribía “Baby” y “My World”, temas que dejó correr en YouTube al tiempo que las cantaba para hacer un dueto con su versión más joven.

“Hombre, hoy es una noche muy especial, pero siento que debo llevarlos en una especie de viaje, ¿recuerdan esta canción? Muy bien, la saben, pero ¿qué tan atrás quieren ir?, o, saben mucho, pero qué hay de esta otra”, dijo mientras buscó temas como “That should be me” o “Beauty and a Beat”.

El canadiense no se detuvo ahí, la canción “Sorry”, videos de hace 19 años de él con una guitarra o momentos virales de su juventud fueron parte de su set en Coachella, lo que se sintió como una reconciliación con su pasado que, mencionó, en varias ocasiones fue difícil por la presión de la fama y los paparazzi.

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