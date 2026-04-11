El show de Sabrina Carpenter en Coachella, en el que destacó por el uso de efectos de agua, no solo llamó la atención por su producción, sino también por la reacción que tuvo hacia una fan, lo que le ha valido críticas en redes sociales.

La noche del viernes 10 de abril, previo a una de sus interpretaciones, Carpenter interrumpió a una seguidora que realizó un “zaghrouta”, un sonido agudo y vibrante producido principalmente por mujeres en el mundo árabe y en algunas regiones de África para expresar alegría o celebración.

“Creo que escuché a alguien hacer un yodel (canto tirolés)”, dijo la cantante. De acuerdo con un video del momento, difundido en la red social X, añadió: “¿Eso es lo que estás haciendo? No me gusta”.

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La fan le explicó que el sonido formaba parte de su cultura y que era una forma de celebrar, a lo que Carpenter respondió: “¿Esa es tu cultura, el canto tirolés? ¿Esto es Burning Man? ¿Qué está pasando? Esto es raro”.

They are trying to cancel Sabrina Carpenter for this.. pic.twitter.com/BQsj8YaOjd — G R I F T Y (@GriftReport) April 11, 2026

Aunque en el momento se escucharon risas entre el público, en redes sociales la interacción generó debate. Algunos usuarios consideraron que la respuesta de la intérprete de “Juno” fue inapropiada.

“Qué tristeza. La cultura árabe y africana es tan rica, pero aún así desvalorizada por personas que deberían usar sus plataformas para visibilizarla”, escribió un usuario.

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“Una celebridad actuando como si el mundo girara a su alrededor y tratando manifestaciones culturales como ‘extrañas’”, comentó otro.

“Podría haber sido más elegante después de la explicación”, sumaron.

También hubo quienes defendieron a la cantante y señalaron que la situación ocurrió en un momento de silencio durante el show.

“Es evidente que no sabía que se trataba de algo cultural. Simplemente le pareció extraño el sonido”, opinó un fan.

“Incluso después de la explicación, siguió sin entenderlo, pero también fue un momento en el que se pedía silencio al público”, agregaron.

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Hasta el momento, Carpenter no ha hablado del tema en redes sociales.

Cabe mencionar que el zaghrouta, conocido en español como ululación, se caracteriza por un sonido agudo producido mediante rápidos movimientos de la lengua y la úvula. En contraste, el yodel es una técnica vocal originaria de los Alpes que alterna entre registros graves y agudos.