Los conciertos en cines de BTS, que se están proyectando en este momento en cines mexicanos, ha contabilizado cientos de fans que adquirieron su boleto para ver en pantalla grande a sus ídolos.

De acuerdo con la página de Cinépolis, en complejos como Universidad, las salas registraban buena asistencia para la función del tour Arirang, a partir de las 13:00 horas y que se estima pase las dos horas de duración.

Es el primero de dos recitales que podrán verse en la cadena exhibidora, pues el segundo está programado para el próximo sábado (18 de abril) desde Tokio y no desde Goyang (Corea del Sur), como en esta ocasión.

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Desde días pasados, aunque en menor escala, usuarios de las redes sociales estaban emocioandos por el evento. Ayer en la noche todavía había algunos mensajes en donde se colocaban a la venta boletos.

“Una amiga no podrá ir por cuestiones personales”, escribió la cuenta @andy_busco boleto para México.

La función en México no es en vivo y en otros países como Venezuela la proyección fue mas temprana, donde hay algunas quejas de fans.

“Hemos salido del concierto de BTS en cine, no tenéis verguenza”, indicó @L10sud, “una mierda de encore, habéis tocado una canción. Baila más una anciana”.

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Otras se dijeron fascinados por el concepto, afirmando que RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jung Kook, integrantes del grupo, cantaron hermoso.

“Me ha encantado”, apuntó @missylolahuete.

El Arirang Tour es el regreso de BTS a una gira mundial, después de casi cuatro años. Recorrerá, en 82 conciertos,34 ciudades alrededor del mundo. El escenario está en formato de 360 grados, es decir, todos lo podrán ver desde se encuentre sentado o en pie.

“Fui a ver casi todas las proyecciones en cines que hubieron de BTS y ahora en seis meses voy a estar viéndolos en vivo”, escribió @solarisetwt.

En México algunos bromearon mostrando fotos de arreglos en celofán alusivos a la banda, los cuales podrían vender si se da la ocasión.

Entre las canciones que conforman la gira se encuentran “Hooligan”, “Aliens”, “Like animals”, “Fake love” y “Swim”, que harán las delicias de las ARMY.

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