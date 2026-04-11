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El actor británico John Nolan, reconocido por sus apariciones en el universo de "Batman" y en la serie "Person of Interest", falleció a los 87 años, de acuerdo con reportes del Stratford-Upon-Avon Herald. Con una sólida trayectoria en teatro y televisión, Nolan también formó parte de la Royal Shakespeare Company y del National Theatre, dos de las instituciones escénicas más prestigiosas del Reino Unido.

Originario de Londres, inició su carrera con una formación clásica y pasó por la Royal Shakespeare Company antes de dar el salto a la televisión, donde protagonizó la miniserie de la BBC "Daniel Deronda" (1970), adaptación de la novela de George Eliot. A lo largo de su carrera alternó entre el escenario y la pantalla, consolidándose como un actor de carácter con presencia constante en producciones británicas.

En el cine, tuvo colaboraciones cercanas con su familia: era tío del director Christopher Nolan y del guionista Jonathan Nolan. Bajo la dirección de Christopher, participó en "Following" (1998) y "Dunkirk" (2017), además de interpretar a Douglas Fredericks, miembro del consejo de Wayne Enterprises, en "Batman Begins" (2005) y "The Dark Knight Rises" (2012). Asimismo, trabajó con Jonathan Nolan en la serie "Person of Interest", donde tuvo un papel recurrente.

El vínculo familiar con los Nolan marcó una parte importante de su carrera en cine y televisión, aunque su prestigio se cimentó principalmente en las tablas, donde desarrolló buena parte de su trayectoria como actor shakesperiano.

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